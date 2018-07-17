Куршскую косу подключат к калининградской энергосистеме к концу 2018 года

КАЛИНИНГРАД , 17 июля. / ТАСС /. Национальный парк Куршская коса подключат к энергосистеме Калининградской области к октябрю этого года. Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный директор компании «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

Поселки Рыбачий и Морское на Куршской косе сейчас получают энергию из Литвы . Подключение территории нацпарка к калининградской энергосистеме позволит обеспечить энергоснабжение потребителей непосредственно из Калининградской области. «Планируем в третьем квартале полностью завершить и строительные, и пусконаладочные работы», — сказал Маковский, добавив, что к началу четвертого квартала все населенные пункты на территории национального парка смогут получать энергию уже из Калининградской области.

Общая стоимость проекта по энергоснабжению Куршской косы составляет около 1 млрд рублей. Он включает реконструкцию электроподстанции в Зеленоградске , прокладку подземной кабельной линии по территории косы и строительство на ней трех подстанций. Все это позволит обеспечить

стабильное электроснабжение территории, а также создаст дополнительных мощностей для развития территории, отметил Маковский. Он также добавил, что ни российская, ни литовская стороны не планируют отказываться от возможностей поставки энергии на косу из Литвы, однако они будут использоваться в качестве резерва.

"Связь с подстанцией Нида [в Литве] останется как резервная", — сказал гендиректор «Янтарьэнерго».