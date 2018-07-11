Коренное население Латвии вытесняют африканцы — страна на пороге кризиса

Францию, Ежедневно Латвию в поисках заработков покидают сотни людей. Бегут в Англию Испанию . Их место занимают беженцы из стран Африки. Политические силы, которые осенью будут бороться за места в парламенте, решили этим воспользоваться. Они призывают голосовать за закрытие границ. Сможет ли Латвия противостоять неизбежному?

Предвыборный плакат сыграл с социал-демократами злую шутку. Хотели привлечь голоса избирателей к проблемам страны, а привлекли внимание полиции. Под давлением общественности правоохранители начали проверку — не является ли черно-белая пара с ребенком на плакате призывом к разжиганию национальной вражды?

— Спорный постер давно удалили, а историю «разжигают» сами журналисты, — говорит лидер латвийских социал-демократов Янис Диневич

Именно журналисты увидели тайные смыслы на плакате: африканец с европейским паспортом символизирует наплыв беженцев, а его полуголая подруга — бедность; малыш-метис — исчезновение коренного населения. И все это на фоне долговой тюрьмы — серого здания службы госдоходов.

Рижанка Оксана Сазонова в родном доме теперь гость. Уже больше года работает в Голландии , к родителям приехала в недолгий отпуск. Говорит, здесь точно бы осталась полуголой. В Латвии она зарабатывала 380 евро в месяц, а в Нидерландах — столько же за неделю; хватает даже на помощь родным.

Каждый день из Латвии в Западную Европу улетают самолеты с гастарбайтерами. И на родину они возвращаться не собираются. Местные власти не в силах гарантировать зарплаты и уровень жизни, как в той же Британии или Германии.

Один из бонусов вступления Латвии в ЕС — финансирование из фондов Евросоюза. Но этот год последний, когда Рига получит бесплатные миллиарды. В будущем деньги придется зарабатывать по большей части своим трудом и эта перспектива пугает очень многих политиков.

Исход трудоспособного населения и опасения, что его места займут беженцы из Африки и Ближнего востока — не случайны.

— Эта метафорическая картинка говорит о том, что в экономике Латвии наступает не просто катастрофа, а наступает необратимое пике. Все социальные программы свернуты, кроме обороны. О народе сейчас точно никто не думает, — уточнил правозащитник Руслан Панкратов.

Главное — привлечь голоса избирателей. И здесь подойдут любые агитплакаты. Тем, кто не желает смотреть на голого зулуса, покажут гопника с дубинкой или обрезом. Как грозный символ российской агрессии. Но такие «метафоры» широкую общественность почему-то не возмущают.