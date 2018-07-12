Эстонский военный: российская армия дойдет до Таллина и умрет там

Эстония сумеет остановить российскую армию в случае вторжения. Об этом заявил командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги.

Как сообщает РИА Новости, он не исключает, что российским войскам удастся за два дня дойти до Таллина , но «всю Эстонию они за два дня не получат», так как эстонцы перережут «все линии коммуникации и снабжения и все остальное».

"Они дойдут до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают это", — сказал Юхтеги в интервью Politico.

Также он добавил, что для этого потребуется помощь каждого эстонца. Юхтеги подчеркнул, что «сопротивление во время войны начинается уже сегодня», и нужно научить людей, что делать, «если что-то случится».

Высказывания эстонского полковника прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин . Он подчеркнул, что руководство прибалтийских стран приписывает России намерения, которых у нее нет. «Что касается их выдающихся военных талантов, которые помогут им „уничтожить и разгромить“, то я бы хотел получить ссылку хоть на какой-то исторический факт, когда они бы проявили эти свои воинские дарования», — отметил Затулин.