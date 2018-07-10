Названы страны, в которых женщин больше чем мужчин 

В мире мужчин незначительно больше, чем женщин. Но распределение разных полов в мире неравномерно. В одних странах преобладает количество мужчин, в других — женщин. Наибольший «дефицит» мужского пола испытывают страны постсоветского пространства, а также государства Африки, Латинской Америки и Европы.
Так, в Латвии на 100 женщин приходится 84.8 мужчин, в Литве — 85.3, в Кюросао — 85.6, в Гваделупе — 86, в Украине — 86.3, в Беларуси — 86.8, в Армении — 86.5, в России — 86.8, в Эстонии — 88, в Сальвадоре — 88.4, в Гонконге — 88.5, в Португалии — 89.9, в Арубе — 90.6, в Венгрии — 90.8.
Неудивительно, что Чемпионат мира по футболу стал для русских девушек шансом найти себе спутника жизни. В Сети задавались вопросом, почему иностранцы так привлекательны для прекрасной половины нашей страны. А ответ прост: на всех женщин в России мужчин не хватает.