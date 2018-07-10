Названы страны, в которых женщин больше чем мужчин

В мире мужчин незначительно больше, чем женщин. Но распределение разных полов в мире неравномерно. В одних странах преобладает количество мужчин, в других — женщин. Наибольший «дефицит» мужского пола испытывают страны постсоветского пространства, а также государства Африки, Латинской Америки и Европы.

Неудивительно, что Чемпионат мира по футболу стал для русских девушек шансом найти себе спутника жизни. В Сети задавались вопросом, почему иностранцы так привлекательны для прекрасной половины нашей страны. А ответ прост: на всех женщин в России мужчин не хватает.