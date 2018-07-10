Таллин передал ноту Москве

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Нота МИД Эстонии о «нарушении» границы страны российским самолётом передана в Москву 

RT на русском 10 июля 2018
Фото: Reuters
Нота Министерства иностранных дел Эстонии в связи с якобы имевшим место нарушением российским самолётом воздушной границы республики передана в Москву, сообщил посол России в Таллине Александр Петров.
«Вчера меня пригласили в МИД и вручили ноту короткого содержания, в которой констатируется факт нарушения границы Эстонии», — цитирует дипломата ТАСС.
Он добавил, что в документе указывается, что самолет углубился на треть морской мили на территорию страны и находился там около минуты.
«В отличие от предыдущего раза, когда (В МИД Эстонии. — RT) говорили, что (нарушивший) самолёт принадлежит МВД, в этот раз ничего не было сказано о принадлежности воздушного судна», — отметил Петров.
В марте Министерство обороны России опровергло заявления эстонских властей о якобы имевшем место нарушении российским самолётом Ил-76 воздушного пространства Эстонии.
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