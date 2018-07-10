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В 2018 году в Псковскую область переселились 19 граждан Латвии
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В 2018 году в Псковскую область переселились 19 граждан Латвии 

Псковская губерния 11 часов назад
Комитет по труду и занятости населения админстрации Псковской области 10 июля провёл видеоконференцию с временной группой МВД России в Латвии по реализации государственной программы по добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. На видеоконференции псковские чиновники сообщили временной группе МВД России в Латвии, что всего с 2010 года из 17 иностранных государств на территорию Псковской области прибыло 7 270 участников госпрограммы и членов их семей (в том числе 206 человек из Латвии). В 2018 году в региона прибыли 455 участников госпрограммы (в том числе 19 человек из Латвии). Прибывшие участники государственной программы из Латвии трудоустроены по следующим специальностям: водители, инженеры, строители, повара, слесари, рабочие, также прибывшие занимаются личным подсобным хозяйством и индивидуальным предпринимательством. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»
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