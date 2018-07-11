«У русских существ нет ничего ценного, включая жизнь»

Тут шум-гам поднялся из-за высказывания латышского журналиста, писателя-фантаста Дидзиса Седлениекса. За то, что он сказал, в принципе, положено автоматически сажать в тюрьму после суда и следствия. Разжигание национальной розни более чем очевидно. Но с другой стороны, эти проявления крайнего национализма в Латвии уже не удивляют.

В социальной сети Facebook Дидзис написал (естественно, это перевод с латышского): «Презрительным словом „русские“ или чуть более толерантным „русскоязычные“ обычно обозначают низшего интеллектуального уровня homo sovetiques вне зависимости от национальности. Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей, у этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Понятно, что большая часть общества их презирает, у генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить».

М-да, к животным соответствующее отношение, и тут недалеко до известной фразы Адольфа Гитлера (впрочем, он наговорил много таких известных фраз): «После столетий хныканья о защите бедных и униженных наступило время, чтобы мы решили защитить сильных против низших. Это будет одна из главных задач немецкой государственной деятельности на все время — предупредить всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами дальнейшее увеличение славянской расы. Естественные инстинкты повелевают всем живым существам не только завоевывать своих врагов, но и уничтожать их».

Слава Богу, у дидзисов и режима кишка тонка так решить вопрос. Но у себя дома, в принципе, можно сделать многое…

Латышские политики должны были бы попадать в обморок от таких публичных высказываний своего писателя-фантаста, а супермены Полиции безопасности тут же повязать его — и в каталажку.

Ага, конечно. Ноль внимания. Может быть, скандал и подтолкнет, но пока реакции нет. Это правозащитника Владимира Линдермана хватают прямо на улице в Риге за то, что у него иное мнение по поводу закрытия русских школ Латвии, чем у власти, — считается, антигосударственное. Или одного из лидеров «Конгресса неграждан» Латвии, профессора экономики Александра Гапоненко бросают в Рижский централ за «антигосударственную деятельность», выразившуюся в тревоге, связанной с памятью о действиях латышских эсэсовцев, фашистских карателей и опасениями в отношении таких вот дидзисов.

Но никто в обморок не попадал от мыслеизвращений писателя-фантаста. Чего падать, если в Сейме депутаты высказывают аналогичные мысли? Да, официально латвийская власть не поддерживает нацизм, и в последние годы даже дистанцируется от маршей ветеранов Латышского легиона СС, но что-то не слышно, чтобы разжигателей национальной розни, по сути расистов, в Латвии бросали в застенок, как Гапоненко.

С какой стати будут сажать в тюрьму таких «либерально» настроенных деятелей, если, например, депутат Сейма Латвии Янис Домбрава из Национального объединения пишет в той же соцсети Facebook: «Возможно, я удостоюсь критики от тех, кому не нравится, что общество узнает правду и таким образом становится сильнее, им становится сложнее управлять. Не важно, как каждый из нас это назовет, но наш народ избран Богом».

Вроде бы как не высказал человеконенавистнических мыслей подобно писателю-фантасту, но до них недалеко, остался шаг. «Наш народ умнее и способнее многих других, но наша самая большая сила кроется в нашем духе, — пишет латышский парламентарий. — Его сила неизмерима. Как иначе можно объяснить то, что во время, когда королевские дома Европы разрушались перед викингами, наши предки были теми, кто рыскал в землях викингов? Как можно объяснить то, что так долго такой небольшой народ смог сохранить независимость от западных рыцарей и восточных князей? Как можно объяснить то, что можем из своих земель одновременно прогнать армии двух держав? Как можно объяснить то, что с помощью песни можем разгромить ядерную державу?».

Да, повторюсь, на официальном уровне поддержки таким высказываниям нет, но практическая политика показывает, — есть. Член Всемирного координационного Совета Российских соотечественников, директор Центра исторических и социально-политических исследований (Рига) Виктор Гущин обращает внимание: в Латвии объявлено, что не должно быть больше русских школ — при том, что первая русская школа здесь была основана еще в 1789 году. Готовится принятие поправок к уголовному закону, предусматривающих уголовное наказание за публичное отрицание факта «оккупации» Латвии в 1940 году. В Латвии штрафуют жителей за не соответствующее знание госязыка. По мнению Виктора Гущина, общее политическое движение в Латвии — к ультранационализму и неонацизму.

— Созданный после 1991 года политический режим Латвии на основе ликвидации всеобщего избирательного права и отказа от принципа национального равноправия пропагандирует идеологию национального превосходства и национального реванша, основой которой является тезис о строительстве так называемой «латышской Латвии», то есть строительства в традиционно многонациональной, мультикультурной и мультилингвальной Латвии моноэтнического, монокультурного и монолингвального государства, в котором национальным меньшинствам предлагается только одна модель существования — модель насильственной и быстрой ассимиляции, — говорит политолог корреспонденту «Свободной прессы».

Это — признание американской юстиции, а не „поклеп“ из Кремля, как сказали бы в Риге, если бы разоблачение исходило из России

Так что ничего удивительного в откровениях латышского писателя-фантаста нет.

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