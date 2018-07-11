«У русских существ нет ничего ценного, включая жизнь» 

Тут шум-гам поднялся из-за высказывания латышского журналиста, писателя-фантаста Дидзиса Седлениекса. За то, что он сказал, в принципе, положено автоматически сажать в тюрьму после суда и следствия. Разжигание национальной розни более чем очевидно. Но с другой стороны, эти проявления крайнего национализма в Латвии уже не удивляют.
В социальной сети Facebook Дидзис написал (естественно, это перевод с латышского): «Презрительным словом „русские“ или чуть более толерантным „русскоязычные“ обычно обозначают низшего интеллектуального уровня homo sovetiques вне зависимости от национальности. Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей, у этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Понятно, что большая часть общества их презирает, у генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить».
М-да, к животным соответствующее отношение, и тут недалеко до известной фразы Адольфа Гитлера (впрочем, он наговорил много таких известных фраз): «После столетий хныканья о защите бедных и униженных наступило время, чтобы мы решили защитить сильных против низших. Это будет одна из главных задач немецкой государственной деятельности на все время — предупредить всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами дальнейшее увеличение славянской расы. Естественные инстинкты повелевают всем живым существам не только завоевывать своих врагов, но и уничтожать их».
Слава Богу, у дидзисов и режима кишка тонка так решить вопрос. Но у себя дома, в принципе, можно сделать многое…
Латышские политики должны были бы попадать в обморок от таких публичных высказываний своего писателя-фантаста, а супермены Полиции безопасности тут же повязать его — и в каталажку.
Ага, конечно. Ноль внимания. Может быть, скандал и подтолкнет, но пока реакции нет. Это правозащитника Владимира Линдермана хватают прямо на улице в Риге за то, что у него иное мнение по поводу закрытия русских школ Латвии, чем у власти, — считается, антигосударственное. Или одного из лидеров «Конгресса неграждан» Латвии, профессора экономики Александра Гапоненко бросают в Рижский централ за «антигосударственную деятельность», выразившуюся в тревоге, связанной с памятью о действиях латышских эсэсовцев, фашистских карателей и опасениями в отношении таких вот дидзисов.
Но никто в обморок не попадал от мыслеизвращений писателя-фантаста. Чего падать, если в Сейме депутаты высказывают аналогичные мысли? Да, официально латвийская власть не поддерживает нацизм, и в последние годы даже дистанцируется от маршей ветеранов Латышского легиона СС, но что-то не слышно, чтобы разжигателей национальной розни, по сути расистов, в Латвии бросали в застенок, как Гапоненко.
С какой стати будут сажать в тюрьму таких «либерально» настроенных деятелей, если, например, депутат Сейма Латвии Янис Домбрава из Национального объединения пишет в той же соцсети Facebook: «Возможно, я удостоюсь критики от тех, кому не нравится, что общество узнает правду и таким образом становится сильнее, им становится сложнее управлять. Не важно, как каждый из нас это назовет, но наш народ избран Богом».
Вроде бы как не высказал человеконенавистнических мыслей подобно писателю-фантасту, но до них недалеко, остался шаг. «Наш народ умнее и способнее многих других, но наша самая большая сила кроется в нашем духе, — пишет латышский парламентарий. — Его сила неизмерима. Как иначе можно объяснить то, что во время, когда королевские дома Европы разрушались перед викингами, наши предки были теми, кто рыскал в землях викингов? Как можно объяснить то, что так долго такой небольшой народ смог сохранить независимость от западных рыцарей и восточных князей? Как можно объяснить то, что можем из своих земель одновременно прогнать армии двух держав? Как можно объяснить то, что с помощью песни можем разгромить ядерную державу?».
Да, повторюсь, на официальном уровне поддержки таким высказываниям нет, но практическая политика показывает, — есть. Член Всемирного координационного Совета Российских соотечественников, директор Центра исторических и социально-политических исследований (Рига) Виктор Гущин обращает внимание: в Латвии объявлено, что не должно быть больше русских школ — при том, что первая русская школа здесь была основана еще в 1789 году. Готовится принятие поправок к уголовному закону, предусматривающих уголовное наказание за публичное отрицание факта «оккупации» Латвии в 1940 году. В Латвии штрафуют жителей за не соответствующее знание госязыка. По мнению Виктора Гущина, общее политическое движение в Латвии — к ультранационализму и неонацизму.
— Созданный после 1991 года политический режим Латвии на основе ликвидации всеобщего избирательного права и отказа от принципа национального равноправия пропагандирует идеологию национального превосходства и национального реванша, основой которой является тезис о строительстве так называемой «латышской Латвии», то есть строительства в традиционно многонациональной, мультикультурной и мультилингвальной Латвии моноэтнического, монокультурного и монолингвального государства, в котором национальным меньшинствам предлагается только одна модель существования — модель насильственной и быстрой ассимиляции, — говорит политолог корреспонденту «Свободной прессы».
Виктор Гущин напоминает: «В ноябре 2010 года газета The New York Times опубликовала выдержки из 600-страничного доклада Министерства юстиции США, содержание которого скрывали последние четыре года. Только под угрозой судебного иска министерство выпустило отредактированную версию, откуда, тем не менее, самые чувствительные фрагменты были исключены. Отметим, что в обнародованных Министерством юстиции США документах, касающихся сотрудничества ЦРУ с нацистскими преступниками, содержатся также неприятные и для сегодняшней Латвии факты. Так, в отчете говорится о том, что усилия администрации США в конце 1990-х годов добиться от Латвии преследования нацистских военных преступников потерпели „чудовищный провал“.
Это — признание американской юстиции, а не „поклеп“ из Кремля, как сказали бы в Риге, если бы разоблачение исходило из России.
Так что ничего удивительного в откровениях латышского писателя-фантаста нет.
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