Председатель ЗакСобрания Ленобласти встретился с Генеральным консулом Эстонии

Во время встречи стороны подняли вопросы о дальнейших перспективах развития сотрудничества между Ленобластью и Эстонией в сфере экономики, туризма и законотворчества. Как отметил Председатель ЗакСобрания региона Сергей Бебенин, Эстонская республика является не только соседом 47 региона, но и одним из самых давних партнеров Ленобласти, особенно тесно сотрудничество ЗакСобрания развивается с регионом Нарвы

Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм, который в марте этого года вступил в должность консула, отметил, что туризм является одним из ключевых направлений в сфере сотрудничества между странами, подчеркнув, что в прошлом году было выдано рекордное количество эстонских шенгенских виз для россиян.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Ленинградской области, по окончании встречи стороны обменяли памятными подарками, а Генеральный консул пригласил спикера посетить консульство с официальным визитом.