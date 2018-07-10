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Председатель ЗакСобрания Ленобласти встретился с Генеральным консулом Эстонии
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Председатель ЗакСобрания Ленобласти встретился с Генеральным консулом Эстонии 

Ivyborg.ru 13 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
10 июля состоялась протокольная встреча Председателя ЗакСобрания Ленобласти Сергея Бебенина с Генеральным консулом Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Карлом Эриком Лаантеэ Рейнтамм.
Во время встречи стороны подняли вопросы о дальнейших перспективах развития сотрудничества между Ленобластью и Эстонией в сфере экономики, туризма и законотворчества. Как отметил Председатель ЗакСобрания региона Сергей Бебенин, Эстонская республика является не только соседом 47 региона, но и одним из самых давних партнеров Ленобласти, особенно тесно сотрудничество ЗакСобрания развивается с регионом Нарвы.
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм, который в марте этого года вступил в должность консула, отметил, что туризм является одним из ключевых направлений в сфере сотрудничества между странами, подчеркнув, что в прошлом году было выдано рекордное количество эстонских шенгенских виз для россиян.
Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Ленинградской области, по окончании встречи стороны обменяли памятными подарками, а Генеральный консул пригласил спикера посетить консульство с официальным визитом.
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