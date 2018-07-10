В Литве задержаны члены комиссии, проверявшие знание госязыка у иностранцев

Во вторник, 10 июля, Служба спецрасследований Литвы задержала трёх членов Квалификационной комиссии Вильнюсского района по экзаменам на знание государственного языка и основ Конституции по подозрению в коррупции.

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По мнению правоохраны, эти люди за взятку помогали иностранцам сдавать экзамены на знание литовского языка и основ Конституции и выдавали соответствующие свидетельства, хотя знания экзаменуемых не соответствовали требованиям. В результате департамент миграции выдавал иностранцам виды на жительство, происходила незаконная легализация в Литве.

Кроме членов Квалификационной комиссии подозрения выдвинуты и против бывших сотрудников департамента миграции.