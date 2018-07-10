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В Литве задержаны члены комиссии, проверявшие знание госязыка у иностранцев
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В Литве задержаны члены комиссии, проверявшие знание госязыка у иностранцев 

Парламентская газета 14 часов назад
Фото: Парламентская газета
Во вторник, 10 июля, Служба спецрасследований Литвы задержала трёх членов Квалификационной комиссии Вильнюсского района по экзаменам на знание государственного языка и основ Конституции по подозрению в коррупции.
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По мнению правоохраны, эти люди за взятку помогали иностранцам сдавать экзамены на знание литовского языка и основ Конституции и выдавали соответствующие свидетельства, хотя знания экзаменуемых не соответствовали требованиям. В результате департамент миграции выдавал иностранцам виды на жительство, происходила незаконная легализация в Литве.
Кроме членов Квалификационной комиссии подозрения выдвинуты и против бывших сотрудников департамента миграции.
Служба спецрасследований сообщила, что незаконная легализация иностранцев позволяет получать вид на жительство в Литве лицам, связанным с международной организованной преступностью, террористическими или экстремистскими организациями, а также с разведывательными службами «враждебных стран», под которыми в Литве имеется в виду в первую очередь Россия. Расследование находится под особым контролем Отдела расследований организованной преступности и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры.
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