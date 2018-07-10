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Польская партия Литвы отказалась войти в правящую коалицию парламента
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Польская партия Литвы отказалась войти в правящую коалицию парламента 

Парламентская газета 15 часов назад
Фото: Парламентская газета
Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) отказалась войти в правящую коалицию парламента страны. Причины такому решению там объяснили неясными перспективами.
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По словам лидера польской партии, европарламентария Вальдемара Томашевского, предложение правящего в Литве Союза крестьян и «зелёных» было неконкретным. «Если будут конкретные предложения по исполнительной власти, скажем два-три министерства, тогда мы рассмотрим предложения в своей партии официально, взвесим все „за“ и „против“, стоит ли в середине срока полномочий идти в коалицию», — сказал он в интервью порталу lrt.lt.
ИАПЛ-СХС входила в правящее большинство сейма Литвы предыдущего созыва, но покинула его из-за принципиальных разногласий с другими его членами.
По словам лидера Союза крестьян и «зелёных» Рамунаса Карбаускиса, польской партии не планируют предлагать портфели в правительстве страны.
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