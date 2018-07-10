В Литве предложили объявить амнистию по случаю 100-летия страны 

Лидер правящего в Литве Союза крестьян и «зелёных» Рамунас Карбаускис зарегистрировал в Сейме проект закона об амнистии по случаю 100-летия независимого государства и визита папы римского Франциска.
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100-летие восстановления независимости Литвы отмечают весь год по случаю провозглашения акта о восстановлении литовской государственности после германской оккупации. Папа римский Франциск посетит Литву 22-23 сентября этого года.
Лидер «крестьян» предлагает освободить от наказания беременных женщин и женщин с несовершеннолетними детьми, получивших сроки до шести лет. Кроме того Карбаускис считает возможным амнистировать осуждённых на сроки до трёх лет в возрасте старше 65 лет, имеющих среднюю или тяжёлую степень недуга, а также совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте.
Если парламент одобрит законопроект, то амнистия будет провозглашена в октябре.