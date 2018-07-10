В портах Латвии и Эстонии снижается перевалка грузов, в Литве продолжается рост 

Грузооборот латвийских и эстонских портов в этом году уменьшился, портов Литвы — увеличился.
В портах Латвии объем перевалки грузов за пять месяцев уменьшился на 7,5% до 27,072 млн тонн. В портах Литвы грузооборот вырос на 4,8% до 21,721 млн тонн, а в эстонских портах перевалено на 2,2% меньше грузов — 14,767 млн тонн.
Больше всего грузов среди портов стран Балтии за первые пять месяцев года перевалил Клайпедский порт в Литве — 18,223 млн тонн, что на 5,8% больше, чем за соответствующий период 2017 года.
На втором месте по объему перевалки Рижский порт — 14,705 млн тонн (-1,2%).
В 2017 году общий грузооборот портов стран Балтии составил 149,571 млн тонн, что на 2,4% больше 2016 года. 41,4% грузов в прошлом году было перевалено в портах Латвии, 35,4% — Литвы, 23,3% — Эстонии.