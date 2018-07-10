Ещё
Туристы из Литвы побывали на БелАЭС: что показали соседям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия установила космический рекорд
Россия установила космический рекорд

Туристы из Литвы побывали на БелАЭС: что показали соседям 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Эффект народной дипломатии в очередной раз доказал свои преимущества перед бастионами политических разногласий и недоверия. Литовские туристы, например, которые живут в непосредственной близости от строительной площадки в белорусском Островце, побывали в роли экскурсантов на строительстве Белорусской атомной станции, чтобы лично убедиться в безопасности этого энергетического проекта.
Знакомство со станцией, по сообщениям местной печати, — личная инициатива одного из жителей литовского Кальвеляя — Ивана Чепуковича. Выпускник Вильнюсского инженерно-строительного института, участвовавший в свое время в строительстве Игналинской АЭС, он и написал письмо в белорусское посольство в Литве. Ответ не заставил себя ждать, и вскоре его и односельчан пригласили в Беларусь.
В составе первой туристической группы из 14 человек были местные активисты и журналисты, которые живут в нескольких километрах от белорусской границы, рассказали в сюжете на телеканале ОНТ. Посетив станцию, иностранные гости имели возможность своими глазами посмотреть, как идёт строительство АЭС.
В мире около 200 атомных станций, пояснили гостям. Первая белорусская — едва ли не самая открытая. Основные работы на станции уже завершаются. На первом энергоблоке закончено бетонирование защитного внешнего купола, установлено фильтрующее оборудование, идёт работа над главным трубопроводом.
В следующем году на атомной станции в Островце будет запущен первый реактор. А в 2020 году в строй будет введен второй реактор станции. Строительство АЭС в Беларуси идет по новейшему проекту Росатома, который имеет самые высокие степени защиты и безопасности, что подтверждается оценкой международных экспертов.
Кстати, отчет о партнёрской проверке результатов стресс-тестов Белорусской атомной станции огласят уже сегодня. Он согласован в начале июля Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности.
Российская Газета: последние новости
В Риге готовятся к "поэтической мобилизации" в защиту русского языка Частным вузам Латвии запретили преподавать на русском языке‍ В Риге задержан шеф-редактор Sputnik Латвия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог202
Немец устроил дебош в центре Петербурга44
В кассовых чеках увидели смертельную опасность21
США ведут мир к энергетическому кризису27
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA154
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение