Туристы из Литвы побывали на БелАЭС: что показали соседям

Эффект народной дипломатии в очередной раз доказал свои преимущества перед бастионами политических разногласий и недоверия. Литовские туристы, например, которые живут в непосредственной близости от строительной площадки в белорусском Островце, побывали в роли экскурсантов на строительстве Белорусской атомной станции, чтобы лично убедиться в безопасности этого энергетического проекта.

Знакомство со станцией, по сообщениям местной печати, — личная инициатива одного из жителей литовского Кальвеляя — Ивана Чепуковича. Выпускник Вильнюсского инженерно-строительного института, участвовавший в свое время в строительстве Игналинской АЭС, он и написал письмо в белорусское посольство в Литве . Ответ не заставил себя ждать, и вскоре его и односельчан пригласили в Беларусь

В составе первой туристической группы из 14 человек были местные активисты и журналисты, которые живут в нескольких километрах от белорусской границы, рассказали в сюжете на телеканале ОНТ. Посетив станцию, иностранные гости имели возможность своими глазами посмотреть, как идёт строительство АЭС.

В мире около 200 атомных станций, пояснили гостям. Первая белорусская — едва ли не самая открытая. Основные работы на станции уже завершаются. На первом энергоблоке закончено бетонирование защитного внешнего купола, установлено фильтрующее оборудование, идёт работа над главным трубопроводом.

В следующем году на атомной станции в Островце будет запущен первый реактор. А в 2020 году в строй будет введен второй реактор станции. Строительство АЭС в Беларуси идет по новейшему проекту Росатома , который имеет самые высокие степени защиты и безопасности, что подтверждается оценкой международных экспертов.

Кстати, отчет о партнёрской проверке результатов стресс-тестов Белорусской атомной станции огласят уже сегодня. Он согласован в начале июля Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности.