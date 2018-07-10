Канада будет руководить батальоном НАТО в Латвии до 2023 года

По словам Трюдо, которые приводит информагентство LETA, текущий мандат на руководство батальоном у Канады, который истекает в 2019 года, будет продлен до 2023 года. Об этом Трюдо заявил по итогам переговоров с премьером Латвии Марисом Кучинскисом.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс во вторник поблагодарил в своем Twitter «наших канадских друзей и союзников за солидарность и поддержку в укреплении независимости и безопасности Латвии».