Литва хочет обжаловать решение ЕСПЧ по делу о тайной тюрьме ЦРУ

«Это очень тонкое дело, поэтому мы проводим консультации с МИД Минюстом . Во второй половине августа будет окончательное решение», — сказала Бубните в понедельник агентству BNS.

Как сообщала «Парламентская газета», 31 мая Страсбургский суд вынес вердикт: в 2005-2006 годах в Литве действовала секретная тюрьма ЦРУ. В этой связи суд обязал Вильнюс выплатить 130 тысяч евро палестинцу Абу Зубейде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусаину), которого содержали в заключении как подозреваемого в терроризме. В настоящее время он находится в кубинской тюрьме Гуантанамо.