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Литва хочет обжаловать решение ЕСПЧ по делу о тайной тюрьме ЦРУ
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Литва хочет обжаловать решение ЕСПЧ по делу о тайной тюрьме ЦРУ 

Парламентская газета 18 часов назад
Фото: Парламентская газета
Представитель Литвы в Европейском суде по правам человека Каролина Бубните приступила в Вильнюсе к консультациям в правительстве по вопросу обжалования вердикта суда о том, что в республике действовала секретная тюрьма ЦРУ.
«Это очень тонкое дело, поэтому мы проводим консультации с МИД и Минюстом. Во второй половине августа будет окончательное решение», — сказала Бубните в понедельник агентству BNS.
Как сообщала «Парламентская газета», 31 мая Страсбургский суд вынес вердикт: в 2005-2006 годах в Литве действовала секретная тюрьма ЦРУ. В этой связи суд обязал Вильнюс выплатить 130 тысяч евро палестинцу Абу Зубейде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусаину), которого содержали в заключении как подозреваемого в терроризме. В настоящее время он находится в кубинской тюрьме Гуантанамо.
Президент Литвы Даля Грибаускайте сразу заявила о необходимости выполнить решение ЕСПЧ, однако её обещание тут же оспорила Каролина Бубните. Она назвала решение суда практически неосуществимым и высказала сомнение в существовании Абу Зубейде. «Никто его не видел, не слышал, никто с ним не общался, его подпись нигде не фигурирует», — утверждает она.
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