ЦИК Латвии приступит к поиску «врагов народа» среди кандидатов в депутаты сейма

Центральная избирательная комиссия Латвии сообщила о намерении обратиться в органы госбезопасности по поводу некоторых «подозрительных» кандидатов в депутаты сейма.

В ЦИКе хотят оценить, не угрожают ли действия некоторых политиков, собирающихся баллотироваться в парламент, латвийскому государству и его демократическому устройству.

Списки кандидатов будут проверяться даже после регистрации в Центризбирком — для этого их направят в центр информации МВД , Центр документирования последствий тоталитаризма, в Управление по делам гражданства и миграции. Больше всего сотрудников ЦИК тревожит, чтобы в сейм не попали лица, активно участвовавшие в работе советских организаций.

Среди известных политиков уже пострадала лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок , которой участвовать в парламентских выборах запрещает закон — так как она участвовала в работе Компартии и Интерфронта после 13 января 1991 года — и даже Конституционный суд, где она пыталась оспорить запрет.

Между тем, прошлое политика не помешало стать депутатом Европарламента . Однако мандат Жданок сдала специально для того, чтобы помочь Русскому союзу в предвыборной кампании и самой участвовать 6 октября в выборах в латвийский сейм.

Несмотря на запрет, Русский союз решил выдвинуть Жданок в депутаты. ЦИК будет рассматривать её кандидатуру отдельно. Эксперты считают, что ее всё же не допустят к парламентским выборам.