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Приостановленный Россией литовский проект «Миссия Сибирь» состоится в Казахстане
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Приостановленный Россией литовский проект «Миссия Сибирь» состоится в Казахстане 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Приостановленный Российской Федерацией ежегодный проект «Миссия Сибирь» по уходу на территории России за могилами репрессированных литовцев состоится, но не в РФ, а в Казахстане. Об этом в понедельник в эфире национального радио сообщила руководитель проекта Раминта Кежелите.
"Захоронения в Казахстане иного характера, чем в Сибири, но работы хватит и там. В основном это массовые захоронения политзаключенных, а не единичные [могилы] ссыльных, что мы видим в Сибири", — сказала она. Такие захоронения, по словам координатора, также нуждаются в уходе.
По словам Кежелите, экспедиция в Казахстан должна начаться 19 июля.
Участники проекта ежегодно направляли экспедиции молодежи в разные районы Сибири, где по договоренности с местными властями и при их содействии ухаживали за могилами захороненных там репрессированных соотечественников.
Российская сторона в конце июня приняла решение о приостановке в текущем году проекта «Миссия Сибирь» на российской территории, проведению которой доброжелательно способствовала 16 лет. Приостановка, согласно заявлению посольства РФ в Вильнюсе, связана с тем, что официальные структуры Литвы в последнее время предпринимают шаги, направленные на то, чтобы «максимально воспрепятствовать, а то и вовсе заблокировать» аналогичную военно-мемориальную деятельность посольства РФ на захоронениях советских воинов на территории балтийской страны. В посольстве подчеркнули, что эта мера «будет действовать до тех пор, пока литовская сторона не предоставит реальную возможность возобновления военно-мемориальной деятельности», отметив, что «принцип взаимности и в этом важном деле остается определяющим».
Как было указано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия из-за ситуации с советскими памятниками в Литве временно приостанавливает выдачу виз литовцам — участникам проекта «Миссия Сибирь», но готова возобновить их поездки в случае пересмотра Вильнюсом своей деструктивной линии. В МИД назвали эту меру «вынужденной».
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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