Приостановленный Россией литовский проект «Миссия Сибирь» состоится в Казахстане

ВИЛЬНЮС , 9 июля. / ТАСС /. Приостановленный Российской Федерацией ежегодный проект «Миссия Сибирь» по уходу на территории России за могилами репрессированных литовцев состоится, но не в РФ, а в Казахстане . Об этом в понедельник в эфире национального радио сообщила руководитель проекта Раминта Кежелите.

"Захоронения в Казахстане иного характера, чем в Сибири, но работы хватит и там. В основном это массовые захоронения политзаключенных, а не единичные [могилы] ссыльных, что мы видим в Сибири", — сказала она. Такие захоронения, по словам координатора, также нуждаются в уходе.

По словам Кежелите, экспедиция в Казахстан должна начаться 19 июля.

Участники проекта ежегодно направляли экспедиции молодежи в разные районы Сибири, где по договоренности с местными властями и при их содействии ухаживали за могилами захороненных там репрессированных соотечественников.

Российская сторона в конце июня приняла решение о приостановке в текущем году проекта «Миссия Сибирь» на российской территории, проведению которой доброжелательно способствовала 16 лет. Приостановка, согласно заявлению посольства РФ в Вильнюсе, связана с тем, что официальные структуры Литвы в последнее время предпринимают шаги, направленные на то, чтобы «максимально воспрепятствовать, а то и вовсе заблокировать» аналогичную военно-мемориальную деятельность посольства РФ на захоронениях советских воинов на территории балтийской страны. В посольстве подчеркнули, что эта мера «будет действовать до тех пор, пока литовская сторона не предоставит реальную возможность возобновления военно-мемориальной деятельности», отметив, что «принцип взаимности и в этом важном деле остается определяющим».