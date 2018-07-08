На российско-эстонской границе было задержано более 160 псевдоболельщиков-нелегалов 

Россия предупредила Эстонию и другие соседние страны, что в связи с чемпионатом мира по футболу в Россию прибыло много людей, которые назвавшись футбольными фанатами пытаются нелегально попасть в Европу, пишет Postimees со ссылкой на субботний выпуск «Актуальной камеры». Представитель эстонской пограничной службы Аймар Кёсс сказал, что в июне и июле было задержано более 160 таких пытающихся пересечь эстонско-российскую границу, из которых 130 людям помешали пересечь границу российские пограничники. Кёсс отметил, что счёт так называемых фанатов может идти на тысячи. По его словам, их цель — во время чемпионата мира или после уже его завершения найти возможность попасть в Европу. «Когда мы говорили с пограничниками России, речь шла о десятках тысяч людей», — заявил Кёсс. Отметим, российский паспорт болельщика (Fan ID), обязательный для всех зрителей матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, дает обладателю право безвизового въезда в Россию и безвизового транзита через Белоруссию, на этом его пропускные возможности на границах государств исчерпываются. Однако на границе России с Финляндией, Эстонией и Латвией наблюдаются попытки фанатов преодолеть этот рубеж. Fan ID будет действовать до 25 июля. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».