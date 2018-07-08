Консульство Латвии в Пскове 9 июля не осуществляет приём и выдачу документов на визы 

В консульстве Латвийской Республики в Пскове сообщили, что 9 июля в консульстве приём и выдача документов на визы осуществляться не будет. Начиная с 10 июля дипломатическое ведомство работает по обычному графику: документы принимаются с 09:00 до 13:00. Кроме того, в консульстве напоминают, что начиная с 1 января 2017 года за услуги, предоставленные Консульством Латвийской Республики в Пскове, установлен порядок только безналичных расчетов. Посетители могут расплатиться платежными картами: VISA, VISA Electron, VPAY, MasterCard, Maestro. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».