Ещё
В Риге подписан договор о культурном сотрудничестве стран Балтии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Риге подписан договор о культурном сотрудничестве стран Балтии 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Документ призван сохранять традиции знаменитых праздников песни и танца Латвии, Литвы и Эстонии и предполагает также создание Балтийского культурного фонда с годовым бюджетом в 300 тысяч евро — по 100 тысяч от каждой страны — для проведения совместных мероприятий.
В эти дни праздники песни и танца прошли в Латвии и Литве. В Вильнюсе завершение было приурочено к 6 июля по случаю коронации в 1253 году Великого князя Миндовга; здесь эта дата считается Днем государственности Литвы. В Латвии праздник песни и танца завершится сегодня вечером большим концертом.
У праздников песни и танца в странах Балтии — довоенная традиция. Здесь считается, что она была восстановлена после распада СССР. В 2003 году занесена в список духовного культурного наследия ЮНЕСКО. На самом деле прибалтийские праздники песни и танца, например, в Литве возродились в 50-е годы.
Парламентская газета: последние новости
В Госдуму внесен проект об упрощении поездок жителей из РФ и Латвии Латвийский министр выступил против русской школы при посольстве России Папу римского Франциска в Литве сводят в музей оккупаций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»73
Первые дети выведены из тайской пещеры68
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой4
На Украину надвигается катастрофа354
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение