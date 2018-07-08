В Риге подписан договор о культурном сотрудничестве стран Балтии 

Документ призван сохранять традиции знаменитых праздников песни и танца Латвии, Литвы и Эстонии и предполагает также создание Балтийского культурного фонда с годовым бюджетом в 300 тысяч евро — по 100 тысяч от каждой страны — для проведения совместных мероприятий.
В эти дни праздники песни и танца прошли в Латвии и Литве. В Вильнюсе завершение было приурочено к 6 июля по случаю коронации в 1253 году Великого князя Миндовга; здесь эта дата считается Днем государственности Литвы. В Латвии праздник песни и танца завершится сегодня вечером большим концертом.
У праздников песни и танца в странах Балтии — довоенная традиция. Здесь считается, что она была восстановлена после распада СССР. В 2003 году занесена в список духовного культурного наследия ЮНЕСКО. На самом деле прибалтийские праздники песни и танца, например, в Литве возродились в 50-е годы.