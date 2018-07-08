В эстонском Йыхви прошёл фестиваль славянской культуры 

Посвященный столетию Эстонской Республики международный фестиваль «Славянский свет» в уездном центре Йыхви стал крупнейшим в Ида-Вирумаа праздником славянской культуры, сообщает Sputnik. На открытии десятого фестиваля чрезвычайный и полномочный посол России в Эстонии Александр Петров рассказал, что этот музыкальный праздник вот уже на протяжении десяти лет радует зрителей и создает отличное настроение. Дипломат подчеркнул, что и нынешнему фестивалю удалось создать атмосферу добра. На сцене фестиваля в течение двух дней в режиме нон-стоп выступали фольклорные группы и легенды российской эстрады. Главным организатором фестиваля вновь стал издательский дом из Йыхви во главе с Дмитрием Смирновым. В проведении фольклорного праздника участвовали и другие россияне. Добавим, 20 августа на торжественный прием в концертном доме Йыхви, посвящённом очередной годовщине восстановления независимости Эстонии, будут приглашены представители разных народов, проживающих в регионе. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».