Познер оправдал антирусские настроения в Латвии

Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире радио Baltkom заявил, что решение запретить обучение на русском языке в Латвии является неправильным, и сравнил это с гипотетическом запретом на немецкий язык из-за Адольфа Гитлера.

«Исторически так случилось, что независимое государство — Латвия, была практически, не то, чтобы продана, но отдана Советскому Союзу, в результате тайного протокола, подписанного Молотовым-Риббентропом в 1939. И введение советской армии лишило Латвию независимости и в течение долгого времени Латвия была просто Советской республикой», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Познер вспомнил, как приезжал в Латвию, но «не в модные места», а в село Звейниекциемс в 65 километрах от Риги , и пытался снять там комнату. «Я помню, когда приехал туда и ходил по этому рыболовецкому совхозу, то наткнулся на жилистого человека в камуфляжных штанах и спросил его: „Вы не сдаете комнату, случайно?“ На что он ответил: „Русским не сдаем!“ А когда я спросил: „Sprechen the douche?“, то он тут же ответил: „Ja!“ — и мы с ним договорились», — рассказал Познер.

«Я много общался с этими людьми и прекрасно понимал, что им совершенно не хочется быть частью Советского Союза», — отметил Познер.

Телеведущий раскритиковал позицию проживавших в Латвии русских, которые не учили латышский язык, «не считали нужным это делать». «Постепенно накопились антирусские настроения в Латвии», — констатировал он, добавив, что не считает латышей виноватыми в этом.

«Само это настроение возникло не на пустом месте», — сказал Познер.

Он сказал, что считает запрет обучения на русском неправильным, потому что «язык тут не причем». «Но, в то же время, это решение мне понятно», — сказал он.

Напомним, 21 июня латвийский Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о высших учебных заведениях, которые предусматривают запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.