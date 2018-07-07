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Познер оправдал антирусские настроения в Латвии
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Познер оправдал антирусские настроения в Латвии 

Деловая газета «Взгляд» 7 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире радио Baltkom заявил, что решение запретить обучение на русском языке в Латвии является неправильным, и сравнил это с гипотетическом запретом на немецкий язык из-за Адольфа Гитлера.
«Исторически так случилось, что независимое государство — Латвия, была практически, не то, чтобы продана, но отдана Советскому Союзу, в результате тайного протокола, подписанного Молотовым-Риббентропом в 1939. И введение советской армии лишило Латвию независимости и в течение долгого времени Латвия была просто Советской республикой», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».
Познер вспомнил, как приезжал в Латвию, но «не в модные места», а в село Звейниекциемс в 65 километрах от Риги, и пытался снять там комнату. «Я помню, когда приехал туда и ходил по этому рыболовецкому совхозу, то наткнулся на жилистого человека в камуфляжных штанах и спросил его: „Вы не сдаете комнату, случайно?“ На что он ответил: „Русским не сдаем!“ А когда я спросил: „Sprechen the douche?“, то он тут же ответил: „Ja!“ — и мы с ним договорились», — рассказал Познер.
«Я много общался с этими людьми и прекрасно понимал, что им совершенно не хочется быть частью Советского Союза», — отметил Познер.
Телеведущий раскритиковал позицию проживавших в Латвии русских, которые не учили латышский язык, «не считали нужным это делать». «Постепенно накопились антирусские настроения в Латвии», — констатировал он, добавив, что не считает латышей виноватыми в этом.
«Само это настроение возникло не на пустом месте», — сказал Познер.
Он сказал, что считает запрет обучения на русском неправильным, потому что «язык тут не причем». «Но, в то же время, это решение мне понятно», — сказал он.
Напомним, 21 июня латвийский Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о высших учебных заведениях, которые предусматривают запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.
Российский посол в Риге Евгений Лукьянов не исключил создания в республике русских школ при поддержке посольства России по примеру того, как американские и британские посольства поддерживают учебные заведения. Однако министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис назвал эту инициативу «фантазиями».
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