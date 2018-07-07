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Делегация ВК НПКСК посетила Латвию
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Делегация ВК НПКСК посетила Латвию 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Рига, 7 июля /Синьхуа/ — По приглашению Сейма /парламент/ Латвии делегация Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ во главе с его заместителем председателя Чжан Цинли 4-6 июля посетила эту страну и провела переговоры со спикером парламента Инарой Мурниеце, вице-премьером Арвилом Ашераденсом и другими чиновниками.
Чжан Цинли ознакомил собеседников с идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, продвижением строительства «Пояса и пути» и сотрудничеством в формате «16+1», подчеркнув, что ВК НПКСК намерен совместно с парламентом Латвии содействовать углубленному развитию китайско-латвийского сотрудничества.
Латвийская сторона заявила о готовности в дальнейшем повысить уровень межгосударственных отношений. —0—
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