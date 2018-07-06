Премьеры Китая и Сербии договорились развивать сотрудничество между странами

БЕЛГРАД, 6 июля. / ТАСС /. КНР Сербия продолжат развивать сотрудничество и стратегическое партнерство между странами. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабинета министров Сербии после встречи главы кабмина Аны Брнабич с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"Собеседники оценили, что отношения двух стран исключительные, и их характеризует всестороннее стратегическое партнерство, взаимное доверие и поддержка. Брнабич и Ли Кэцян договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и стратегического партнерства двух стран. В ходе беседы также обсуждались вопросы энергетического сотрудничества, инфраструктуры, проекты железнодорожной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Брнабич поблагодарила коллегу за поддержку Пекина по вопросу Косова и Метохии, а также сотрудничество в международных организациях. В свою очередь Ли Кэцян заявил, что «эта поддержка является постоянной и безусловной, а дружба между Китаем и Сербией — железная».