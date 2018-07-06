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Ли Кэцян встретился с премьер-министром Эстонии Ю. Ратасом
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Ли Кэцян встретился с премьер-министром Эстонии Ю. Ратасом 

ИА Синьхуа 6 июля 2018
София, 6 июля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня здесь во второй половине дня по местному времени встретился с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.
Ли Кэцян поздравил Эстонскую Республику со 100-летием независимости, а также отметил, что китайская сторона одобряет активное сопряжение эстонской стороной стратегии своего развития с инициативой «Пояса и пути». В настоящее время Китай и Эстония достигли новых результатов в таких сферах, как энергоносители, новые форматы бизнеса и сотрудничество на рынке третьих сторон. Китайская сторона поддерживает укрепление сотрудничества китайских предприятий в области электронной коммерции с эстонской стороной, приглашает эстонскую сторону активно участвовать в создании железнодорожных рейсов между Китаем и Европой, намерена укреплять сотрудничество в сельском хозяйстве, на транспорте и в логистике.
Ю. Ратас сообщил, что отношения Эстонии и Китая проявляют тенденцию к сильному развитию, успешно продвигается практическое сотрудничество в таких сферах, как энергоносители и рынки третьих сторон. Эстонская сторона намерена укрепить сотрудничество с китайской стороной по проектам строительства «Пояса и пути», железнодорожных рейсов между Китаем и Европой, транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, а также в нарождающихся отраслях, включая электронную коммерцию и цифровизацию. Эстония и Китай имеют очень хороший опыт и ведут обмен в сфере сельского хозяйства. Он пригласил китайскую сторону импортировать из Эстонии еще больше высококачественной сельскохозяйственной продукции. Ю. Ратас выразил желание укреплять обмен в гуманитарной сфере и туристическое сотрудничество. —0—
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