Ли Кэцян встретился с премьер-министром Эстонии Ю. Ратасом

София, 6 июля / Синьхуа / — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня здесь во второй половине дня по местному времени встретился с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Ли Кэцян поздравил Эстонскую Республику со 100-летием независимости, а также отметил, что китайская сторона одобряет активное сопряжение эстонской стороной стратегии своего развития с инициативой «Пояса и пути». В настоящее время Китай и Эстония достигли новых результатов в таких сферах, как энергоносители, новые форматы бизнеса и сотрудничество на рынке третьих сторон. Китайская сторона поддерживает укрепление сотрудничества китайских предприятий в области электронной коммерции с эстонской стороной, приглашает эстонскую сторону активно участвовать в создании железнодорожных рейсов между Китаем и Европой, намерена укреплять сотрудничество в сельском хозяйстве, на транспорте и в логистике.

Ю. Ратас сообщил, что отношения Эстонии и Китая проявляют тенденцию к сильному развитию, успешно продвигается практическое сотрудничество в таких сферах, как энергоносители и рынки третьих сторон. Эстонская сторона намерена укрепить сотрудничество с китайской стороной по проектам строительства «Пояса и пути», железнодорожных рейсов между Китаем и Европой, транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, а также в нарождающихся отраслях, включая электронную коммерцию и цифровизацию. Эстония и Китай имеют очень хороший опыт и ведут обмен в сфере сельского хозяйства. Он пригласил китайскую сторону импортировать из Эстонии еще больше высококачественной сельскохозяйственной продукции. Ю. Ратас выразил желание укреплять обмен в гуманитарной сфере и туристическое сотрудничество. —0—