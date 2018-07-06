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В Кировской области уничтожили около 800 тонн литовской сельхозпродукции
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В Кировской области уничтожили около 800 тонн литовской сельхозпродукции 

Rambler News Service 6 июля 2018
В Кирове выявили крупную партию плодоовощной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России. Речь идет о персиках, шампиньонах и перце из Литвы, а также нектаринах неизвестного происхождения. Общий вес нелегальной продукции — около 800 килограмм, сообщает Россельхознадзор по Кировской области и Удмуртии.
«В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 774 от 31 июля 2015 года, запрещенная к ввозу продукция уничтожена в специализированном автомобиле с последующим вывозом и утилизацией на полигоне ТБО», — следует из сообщения.
Ранее издание Udm-info.ru сообщало, что региональный Россельхознадзор уничтожил около 650 килограмм санкционных польских яблок, выявленных в Ижевске.
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