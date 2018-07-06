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Вручение премии «Медиа-менеджер России — 2018»
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Вручение премии «Медиа-менеджер России — 2018» 

Sputnik Эстония 6 июля 2018
Фото: Sputnik Эстония
Одна из медиапремий присуждена в этом году Елене Черышевой, возглавляющей Sputnik Эстония.
Глава Sputnik Эстония вошла в число лидеров медиаотрасли РФ >>
Как прошла церемония вручения медиапремий — в фотоленте Sputnik.
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