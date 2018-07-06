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Пьяные военнослужащие обстреляли роддом в Вильнюсе из пневматики
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Пьяные военнослужащие обстреляли роддом в Вильнюсе из пневматики 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВИЛЬНЮС, 6 июл — РИА Новости. Пьяные военнослужащие стреляли из пневматического пистолета в окно вильнюсского родильного дома в четверг, когда жители столицы Литвы праздновали День танца, сообщает в пятницу портал lrytas.
"Пока тысячи танцоров весело танцевали на празднике для десяти тысяч зрителей, за забором стадиона, на территории которого проходило мероприятие, нетрезвые военнослужащие обстреляли роддом", — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в четверг вечером департамент полиции сообщил о том, что в Вильнюсе на улице Тизенгауза трое нетрезвых военнослужащих из пневматического пистолета обстреляли окно одной палаты Вильнюсского родильного дома. После инцидента были обнаружены трещины в стекле.
"Подозреваемые во время инцидента находились без униформы, являлись военными батальона имени Великой княгини Бируте, военнослужащие были задержаны и отправлены в арестантскую", — добавляет издание.
Отмечается, что у всех солдат зафиксировано алкогольное опьянение (1,76 промилле 2,04 и 1,78 промилле алкоголя). У задержанных обнаружен пистолет SWISS+ARMS.
Начато досудебное расследование. Как отмечает портал, «за сутки в четверг в Вильнюсском роддоме родилось 14 малышей».
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