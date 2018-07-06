Экспедиция «ŠKODA Следопыт» встретилась с эстонским Бэнкси

29 и 30 июня 2018 года дилерские центры ŠKODA в Санкт-Петербурге «Авто Премиум», вместе с блогерами и журналистами ведущих СМИ Северо-запада, провели вторую исследовательскую экспедицию серии «ŠKODA Следопыт». На этот раз участники побывали в Тарту и встретились с эстонским Бэнкси, который оказался… девушкой.

В каждом городе есть свои легенды, но в небольшом эстонском городке Тарту можно увидеть героев легенд и реальных событий буквально на улице.

29 июня 2018 года участники экспедиции «ŠKODA Следопыт» отправились на встречу с этими легендами.

Увлекательный проект для любознательных журналистов и блогеров организовала группа Авто Премиум — официальные дилеры ŠKODA в Санкт-Петербурге, при поддержке компании ŠKODA AUTO Россия

Путешественники проехали более 900 километров по маршруту: Санкт-Петербург — Ивангород Нарва — Тарту — Санкт-Петербург на автомобилях ŠKODA Kodiaq чешской и локальной сборки с двигателями 1.4 TSI (150 л.с.), 2.0 TSI (180 л.с.), 2.0 TDI (150 л.с.) с АКПП 6 DSG и АКПП 7 DSG, и популярной ŠKODA Octavia 1.4 TSI (150 л.с.) в комплектации Style и АКПП 6 DSG.

Топливным партнером проекта по традиции выступила сеть финских заправок Neste.

Ранним утром 29 июня, стартовав от салона «Авто Премиум» на ул. Хасанская, 5, участники экспедиции пересекли российско-эстонскую границу и отправились на встречу с легендами эстонской земли. Путешественники побывали в нескольких средневековых замках, встретились с современными рыцарями Эстонии — полицейскими, основным транспортом которых являются автомобили марки ŠKODA, и, наконец, погрузились в историю одного из древнейших городов Эстонии — Тарту.

Прекрасные дороги Эстонии позволили в полной мере ощутить комфорт и надёжность автомобилей ŠKODA, с легкостью преодолевших более 900 километров и дополнивших позитивные эмоции от путешествия, организованного официальными дилерами чешской марки в Санкт-Петербурге — группой «Авто Премиум».

До новых открытий вместе со ŠKODA Авто Премиум!

ŠKODA в Петербурге — это Авто Премиум.

Подробнее о дилерских центрах и автомобилях ŠKODA вы можете узнать на сайте www.skoda-ap.ru Присоединяйтесь к группам Авто Премиума в социальных сетях Facebook и VK.