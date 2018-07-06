МИД: сотрудничество РФ и Европы в военно-мемориальной сфере должно быть вне политики

"С сожалением констатируем, что в современных условиях даже такая гуманитарная и чувствительная сфера деятельности как увековечивание памяти погибших зачастую приносится в жертву политической конъюнктуре, — обратил внимание дипломат. — Например, литовская сторона заявила, что заключение соответствующего межправительственного соглашения не отвечает ее национальным интересам. В то же время Эстония открыто заявляет, что рассматривает совет по военно-мемориальной работе как инструмент идеологической пропаганды".

По его словам, «Россия исходит из того, что область военно-мемориального сотрудничества находится вне политической плоскости, и взаимодействие в этой сфере по принципу обмена уколами контрпродуктивно».