Отдых в Литве: 5 евро в сутки с сортиром во дворе

Туристический сезон в Вильнюсе ознаменован введением «налога на подушку». С 1 июля гости столицы Литвы обязаны платить дополнительно ко всему, что и так положено, 1 евро в сутки.

«Налог на подушку», говорят в мэрии, поможет столице улучшить инфраструктуру для туристов, укрепить конкурентоспособность города на международной арене. Обращают внимание: подобный налог платят, например, в Амстердаме , Берлине, Риме . В некоторых столицах Европы он, по словам чиновников, составляет 7 евро. В Вильнюсе от его уплаты освобождены несовершеннолетние гости и инвалиды.

Предполагается собирать не менее 9 миллионов евро в год. Руководитель Вильнюсского туристического агентства Go Vilnius Инга Романовскене пообещала журналистам «вместе с другими представителями турбизнеса решать, на что тратить эти деньги, чтобы город получал от этого пользу и стал привлекательнее, известнее в мире». Директор Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала порталу Delfi: самое главное, чтобы эти дополнительные средства помогли Вильнюсу привлечь новые авиамаршруты и укрепить менеджмент туризма.

Турпоток в Вильнюс достаточно велик. Конечно, его не сравнить с московским или римским, но для маленького прибалтийского города, в который гостей привлекают узенькие средневековые улочки и неплохой сервис, поток немал. В первом квартале Вильнюс посетили 210 тысяч человек. Поток нарастает. По данным Департамента статистики Литвы, столицу уже посетили на 7,5% больше туристов, чем в прошлом году за тот же период. Выросло и число ночевок на 4,3% — это к слову о «налоге на подушку». Крупнейший в мире путеводитель Lonely Planet со штаб-квартирой в Австралии внес Вильнюс в десятку самых посещаемых мест в Европе в 2018 году.

Привлекают сюда не только достопримечательности, но и… ностальгия.

— Я и в советские годы любил уютный Вильнюс, — говорит корреспонденту «Свободной прессы» Виктор С. из Москвы . — Потом был большой перерыв. Жаль, что с Россией у Литвы плохие отношения. Но я все равно с удовольствием вспоминаю молодые годы. Мне нравится ваш город.

Виктор приехал с семьей — двумя внучками и женой. Таких как он много, включая корреспондента «Свободной прессы», прибывшего в литовскую столицу на экскурсию из Москвы. Я тоже люблю этот город, несмотря на политику. Политики уйдут, а город и его милые сердцу места останутся.

Гуляя у Святых ворот, — это сакральное место с чудотворным образом Матери Божией Остробрамской, куда приезжают паломники из самой Литвы и в основном из Польши — увидели польскую группу туристов. К слову, поток поляков в этом году вырос на 10,1%

Пожилой поляк с роскошными усами «под Пилсудского », зовут его Сташек, рассказал нам, что поляки считают Вильнюс одним из своих духовных центров. Втихую и вовсе своим городом. На старинном кладбище Расу, где захоронено сердце главы Польского государства, маршала Юзефа Пилсудского, сплошные надгробия с польскими именами. Когда-то маршал Пилсудский, в юности живший в Вильно, а в молодости ставший польским националистом-террористом, мечтал о расчленении России, о воссоздании средневековой Речи Посполитой, создании «большой Польши», в которую планировал ввести Вильнюсский край. Собственно, это и произошло в 1920 году.

По тайному наущению маршала его друг генерал Люциан Желиговский якобы вывел из подчинения польского командования свою дивизию и занял Вильну 9 октября, а вместе с ней часть Юго-восточной Литвы, где было создано будто бы независимое государство Срединная Литва, затем вошедшее в состав Польши. В этих краях жило много поляков — около 60%. И сейчас вокруг Вильнюса есть районы, где большинство — поляки. И если бы не Сталин, вряд ли древний литовский город вернулся бы в состав Литвы.

В сентябре 1939 года в ходе Польского похода Красной Армии, в соответствии с секретными протоколами Молотова-Риббентропа территорию Срединной Литвы заняли советские войска. 10 октября 1939 года был подписан Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. Нынче в Литве оккупацией считают и польский период жизни Виленского края, и весь советский — Литвы. Ну а наш собеседник Сташек оказался потомком польского легионера — из тех, кто занимал Вильну в 1920 году.

Тракай, Каунас, Клайпеду и Больше 60% польских туристов, путешествующих по Литве, посещают Вильнюс, меньше — Друскининкай Палангу . Как поясняет Департамент статистики Литвы, большинство туристов приезжали в столицу из Польши, Белоруссии , России, Латвии и почему-то Германии

Немцы тоже облюбовали этот край. «Мы очень довольны, что почти наполовину вырос поток немецких туристов», — радуется представительница Агентства туризма и развития туризма Вильнюса Йоланта Бенюлене. Объясняет она интерес немцев хорошим менеджментом, европейским сервисом и терпимыми ценами. Разброс цен на ночевку в гостиницах большой. Хорошее обслуживание можно получить и за 46 евро (3400 рублей) в сутки, и за 125 (9250 рублей). Цены в кафе и ресторанах — тоже вполне терпимые. Холодный суп со свеклой на кефире, например, стоит в пределах 2-3,5 евро (148-259 рублей), знаменитые литовские цеппелины — вареные котлеты из тертого картофеля с мясным фаршем внутри, со сметаной и поджаркой из сала — обойдутся в 3,5-6 евро (269-444 рубля) — в зависимости от заведения. Не менее известные картофельные колбаски ведарай — кишки, начиненные тертым картофелем с салом — 3,5-5,5 евро (269-407 рублей). Чашка кофе в среднем 1,5-2 евро (111-148 рублей).

После Вильнюса поехали в Палангу. Несколько часов на автобусе, и мы в городе-курорте на берегу Балтийского моря. Гуляем по центральной улице Йонаса Басанавичюса, это литовский историк, общественный деятель, патриарх литовского национального возрождения, подписавший 16 февраля 1918 года в условиях германской оккупации акт о восстановлении литовской государственности.

Накрапывает мелкий дождик, но тепло. Паланга — на любителя. Погода неустойчивая. Может быть жара, а может быть дождь. Но тем, кто любит йодистый запах Балтийского моря, мелкий пляжный песок, дюны и сосны — незаменимое место для отдыха.

Слышим литовскую, русскую и опять-таки, немецкую речь. С русскими все понятно — неплохой сервис и советская ностальгия. А сюда-то что тянет немцев? Может быть, цены на ночевку? Они очень разные — нам предлагали от 20 евро до 60 (1480-4440 рублей). Все эти комнаты — с удобствами, но говорят, можно найти койку в деревянном домике за 5 евро (370 рублей) в сутки, но без удобств и с туалетом во дворе. Мне, правда, койка не понадобилась — заехал в Палангу на один день с друзьями — посмотреть и искупаться в соленом море.

На центральной улочке — сплошные кафе. Обращают на себя внимание торговцы шаурмой, которая стоит около 3 евро (222 рубля). Те же цеппелины в Паланге — 4-5 евро (296-370 евро). В одном кафе цену на цеппелины задрали до 6 евро (444 рубля), и это вызвало скандал в СМИ. А в целом, цены в кафе тут примерно как в Вильнюсе.

Погуляли по берегу. Когда-то волны приносили кусочки янтаря, и можно было рано утром собрать целую горсть мелких камешков. Сейчас ничего не видно, только водоросли. Может быть, слишком много туристов — все собрали? Может быть, янтарь в море кончился? А может быть, это результат ремонта знаменитого городского пирса — излюбленного места туристов? Однажды его привели в порядок, сделали бетонные стойки, насыпали камней. Говорят, в этих местах изменилось движение вод. И теперь янтарь по берегу разбрасывают не волны, а работники самоуправления — по праздникам, чтобы привлечь туристов. Но для тех, кто любит Палангу, она и без янтарной крошки хороша.

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