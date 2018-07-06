«Для моих денег еще есть в этом мире милые сердцу места»

«Я не буду возвращать деньги в Россию»

Латвии и Более семи миллиардов долларов легализовал крупнейший датский банк Danske Band через свой эстонский филиал. С таким заявлением 5 июля выступили официальные представители датских властей. По некоторым данным, среди этих миллиардов были и деньги от махинаций, которые в свое время обнаружил юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский . Эта новость вновь дала повод поговорить о капиталах сомнительного происхождения, которые отмываются в прибалтийских банках. Владельцы крупных состояний, в том числе и российские граждане, давно и активно пользуются услугами «прибалтийской прачечной», чтобы затем вложить нечестно нажитое в экономику безопасных стран ЕС . Но за последние годы банковский сектор Эстонии Литвы подвергся серьезной зачистке, в результате которой пострадали не только иностранные бенефициары. «Лента.ру» разбиралась, с чего началась прибалтийская кампания против грязных денег и как местные власти пытаются бороться с банками-«прачками».

Германия, Испания, Италия и В 2016 году Великобритания Франция договорились между собой и настоятельно рекомендовали всему европейскому сообществу начать бескомпромиссную борьбу с капиталами сомнительного происхождения. Ради этого даже ужесточили законодательство об отмывании денег и финансировании терроризма. Инициатором ужесточения выступила Великобритания, неожиданно обнаружившая у себя беспрерывно работающую «прачечную». На протяжении долгих лет российские граждане без особых проблем отмывали через британские банки огромные суммы. Но до определенного времени сохранялся статус-кво: деньги работали, все участники этой схемы, включая иностранные банки, получали свой доход.

И хотя ситуация вроде бы всех устраивала, британские спецслужбы не переставали интересоваться сомнительными инвестициями в экономику королевства. Работали как могли — за руку никого не поймали, но кое-что для себя прояснили. Подсчитали, что к 2018 году богачи с туманным прошлым вложили в британский рынок недвижимости более четырех миллиардов грязных фунтов. Причем четверть этой суммы приходится на нуворишей из России

Цифры потрясли британцев настолько, что они даже задумались над расширением списка Магнитского. Масла в огонь подлила история с отравлением бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Разразился громкий политический скандал, но британцы, призывая всех европейцев на борьбу с финансовым терроризмом, вряд ли догадывались, что прибалтийские младоевропейцы начали войну с грязными российскими капиталами задолго до того, как это стало мировым трендом.

Прибалтийская санация

Эстония, Латвия и более тихая Литва всегда были милы российскому сердцу и кошельку не только по причинам удачного географического расположения. Страны Прибалтики много лет называли себя «полуофшорами», предлагая финансовые услуги всем подряд. Здесь не задавали лишних вопросов прибывшему из-за границы бизнесмену — налоги были низкими по сравнению с Европой, фирму и счет можно было открыть за один день.

Итак, не успели в 2016 году высохнуть чернила на «Законе о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансировании терроризма», как в Литве обнародовали первую часть «Панамского досье». Среди прочего там упоминалась офшорная империя (с активами в два миллиарда долларов), принадлежащая российскому виолончелисту Сергею Ролдугину . Он известен как давний друг президента Путина и крестный отец его старшей дочери. Составители досье дали понять, что все эти факты увязаны между собой, но президент в интервью телеканалу NBC News заявил, что не имеет никакого отношения к деньгам своего друга, который не только хороший музыкант, но и успешный бизнесмен.

Впрочем, у контрольных органов вопросы были не к Ролдугину, а к четырем литовским банкам, которые с 2011 года провели те самые два миллиарда долларов. Деньги прошли в основном через банк Ūkio Bankas, который и раньше попадал в скандальные истории с финансовыми махинациями. В начале 2013 года власти Литвы ограничили деятельность банка из-за невыполнения им норматива ликвидности. Тогда же были заморожены некоторые его счета, в том числе и по так называемому «списку Магнитского».

Позже глава литовской службы расследования финансовых преступлений Кестутис Юсевичус уточнил, что эти деньги не задержались в Литве, — она была своего рода транзитным пунктом. Из второй части досье стало известно, что возглавляемая Ролдугиным фирма также является клиентом ранее упомянутого эстонского филиала Danske Bank , через который с 2011-го по 2014 год было отмыто около 1,6 миллиарда долларов.

Данных о принадлежности этих денег авторы досье не предоставили: намекали на предприятия российской оборонной промышленности, но конкретных имен так и не назвали. Банк вынужденно признал, что через него прошло чуть более миллиарда евро, хотя злые языки в банковской сфере утверждали, что речь идет о сумме втрое большей.

Скандал завершился полной сменой руководства банка и выметанием из него грязных денег вместе с частными клиентами, причем заодно с нерезидентами под зачистку попали и местные. Ликвидировали даже русскую версию сайта банка.

По данным эстонской полиции, которая занималась расследованием, с 2011-го по 2016 год через эстонские банки было отмыто 13 миллиардов евро сомнительного происхождения. Внушительная сумма, учитывая, что весь госбюджет Эстонии — 10 миллиардов.

Необходимого количества доказательств для возбуждения уголовного дела не нашли, но после того, как скандал вышел в публичную плоскость, другие банки тоже поспешили очиститься от денег сомнительного происхождения. Правительство разослало по всем финансовым организациям страны грозные предписания с требованием санации клиентской базы, в противном случае был обещан штраф до пяти миллионов евро, а то и ликвидация.

В итоге за последний год банковских счетов лишились не только сотни фирм-нерезидентов, но и тысячи частных клиентов — физических лиц. Объясняли закрытие счетов просто: вызывает подозрение.

Никакие доводы и объяснения клиентов в расчет не принимались. Россияне, белорусы, украинцы — все на выход! В борьбе с подозрительными активами заморозили, а потом и закрыли счета даже тех предпринимателей, кто, придя работать в страну, инвестировал свои средства в экономику Эстонии.

26 марта 2018 года закрыли Versobank — им владели граждане Украины . Официальная версия: существенные и длительные нарушения требований закона в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. У банка было более пяти тысяч клиентов. Две тысячи из них — резиденты Эстонии. Общая сумма вкладов на момент закрытия эстонского филиала банка составляла 253 миллиона евро, или 1,5 процента всех банковских депозитов Эстонии. Местные эксперты финансового рынка предсказывают такую же судьбу и другим мелким банкам.

Милые сердцу места

Латвия последние десять лет успешно привлекала инвесторов, торгуя даже видами на жительство за определенные вложения в экономику страны. Однако после того, как ей дали по рукам в ЕС, обвинив в потворстве коррупции, в Риге быстро поняли, что никаких денег, собственно, им и не надо.

Чтобы сохранить лицо, через парламент был проведен «Закон о запрете работы с иностранными фиктивными компаниями, не способными подтвердить наличие сотрудников и реального бизнеса». Вычистив тех, кто не смог ничего подтвердить, латыши перешли к вкладчикам, которые хоть и могли доказать наличие бизнеса, но все равно казались «подозрительными».

Как раз ко времени избавления от грязных денег подоспел доклад Министерства финансов США , обвинившего крупнейший латышский банк ABLV в отмывании денег. Позор страна не пережила — премьер-министр Латвии Марис Кучинскис даже повинился на весь мир:

«Мы не можем себе позволить бесконтрольный поток денег из стран, которые должны подвергаться постоянному мониторингу из-за риска вмешательства или влияния».

В течение недели после публикации доклада из банка вывели 600 миллионов евро, и кредитное учреждение объявило о ликвидации. Кстати, общая сумма вкладов иностранных клиентов в латышских банках год назад достигала почти шести миллиардов евро. В этом году в ходе банковской зачистки уже закрыто около 19 тысяч счетов нерезидентов. И это не предел.

Латышские банкиры утверждают, что у них российские грязные деньги тоже не задерживались, а уходили транзитом в другие страны. Так это или нет — уже неважно. Однозначно, что в прибалтийских банках денег российского происхождения — что грязных, что чистых — теперь будет значительно меньше.

Вопрос в другом: а куда они теперь отправятся? Неужели вернутся на родину, во благо отечества?

«Я не буду возвращать деньги в Россию, там жестко и душно вести бизнес», — отметил в разговоре с «Лентой.ру» один из российских бизнесменов, попавших под закрытие счетов.

Он как раз завершил все свои дела в Эстонии, закрыл местную фирму и уволил всех работников.

«Мои деньги — не грязные. Я заработал их своей головой. И все сделки у меня прозрачные. Одно не в мою пользу: я россиянин. Впрочем, я и сам собирался от вас уходить. Невыгодно стало здесь, налоги выросли, трясут проверками постоянно. Все как в России. Для моих денег еще есть в этом мире милые сердцу места — Люксембург, Лихтенштейн, есть еще и Каймановы острова. Грузия, кстати, тоже ничего», — признался наш собеседник.

На том и расстались. ЕС с деньгами — как с грязными, так и с уже отмытыми. Но и Россия, похоже, не вернет выведенных из нее капиталов. По крайней мере до тех пор, пока в мире еще остаются тихие гавани и милые сердцу места.