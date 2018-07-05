Цены на электричество ставят Литву на колени перед Белорусской АЭС

Лидер одной из правящих партий Литвы назвал ошибкой попытки торпедировать строительство Белорусской АЭС. Еще недавно в Литве эту станцию называли «атомной бомбой», которую Москва якобы хочет подложить под Вильнюс . И хотя о принципиальном изменении позиции Литвы говорить рано, некоторые важные выводы из нового заявления сделать все-таки можно.

Экс-премьер Литвы и лидер правящей Литовской социал-демократической трудовой партии Гедиминас Киркилас в четверг неожиданно осудил политику Литвы, направленную против создания Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

«Мы не совсем правильно сопротивляемся этому проекту, заняли не вполне правильную позицию, — цитирует политика издание Delfi. — Потому что мы пытаемся доказать Брюсселю и другим международным структурам, что это якобы Белоруссия строит станцию, чтобы совершить самоубийство и соответственно уничтожить Литву». Как напомнил Киркилас, в Европе немало атомных станций расположено у государственных границ, потому позицию Вильнюса и не воспринимают всерьез ни в ЕС , ни в МАГАТЭ

Это первое подобное заявление во властных структурах Литвы. Напомним, литовские власти уже много лет тщетно пытаются остановить строительство БелАЭС, которое идет в 50 км от Вильнюса. Главный аргумент — сомнение в ее безопасности. Можно сказать, вокруг станции в Литве развернулся настоящий психоз — бывший лидер страны Витаутас Ландсбергис назвал ее «атомной бомбой», предназначенной для Вильнюса. «Москва творит зло чужими руками», — заявлял Ландсбергис о станции. Действующий президент Даля Грибаускайте вторила своему предшественнику: «Этот проект, БелАЭС, я трактую как геополитический проект России , направленный против Литвы».

Эксперты считают неожиданное выступление экс-премьера, чья партия входит в правящую коалицию, признаком «брожения» в литовской верхушке. «Никто не говорит, что строить АЭС — это суверенное право Республики Белоруссии, равно как и суверенное право России помогать этому проекту и деньгами, и технологиями. Это невозможно, это все равно, что признаться в совершении государственного переворота, — заявил газете ВЗГЛЯД доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. —

Но высказывание Гедиминаса Киркиласа свидетельствует о начале внутреннего брожения. Работа с позиции силы эффективна, когда эта сила есть. Но у Литвы нет потенциала воздействия на Минск , и уж тем более на Москву».

По его мнению, борьба с Белорусской АЭС оказалась непопулярна и поэтому Киркилас и другие политики ищут способы, как откреститься от этой темы.

«Политический класс Литвы монолитен лишь в обвинениях в адрес Москвы и Минска во всевозможных грехах. А в остальном единства мнений нет, в том числе и по вопросам внутренней политики. Через год пройдут выборы, у Грибаускайте заканчивается ее второй последний срок. Понятно, что ее в Литве больше не будет, и ей ищут место в Евросоюзе. Но останутся ли ее люди в руководстве страны?» — задается вопросом Межевич.

Между тем, специалисты из МАГАТЭ считают проект абсолютно безопасным. Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, реальные причины противодействия куда более меркантильны и заключаются в том, что Вильнюс хотел бы построить у себя собственную — Висагинскую АЭС. Однако до реализации этой мечты пока еще очень далеко.

Заявление Киркиласа стало откликом на публикацию доклада о БелАЭС, представленного экспертами Европейской комиссии , которые в марте посещали строительство. Европейская группа регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) одобрила отчет о результатах стресс-тестов БелАЭС, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии. Доклад в Еврокомиссии назвали доказательством прагматического сотрудничества между Евросоюзом и соседними странами, в том числе по вопросам ядерной безопасности.

Как считает лидер литовской Партии труда, депутат Европарламента Виктор Успасских, заявление Киркиласа — не более чем попытка использовать тему станции для привлечения симпатий новых групп избирателей. Многих жителей Литвы раздражают истеричные попытки Вильнюса затормозить создание близкого источника дешевой энергии.

Как выразился Успасских, «это так, сбор политических дивидендов». «Электорат в Литве есть разный, — пояснил он. — Кому-то нравится „зеленая“ чистая энергетика, кому-то нет. Например, я в последнее время тоже настроен против АЭС. Но это не значит, что мы должны запрещать другой стране строить атомные станции».

Успасских не ждет, что вслед за Киркиласом свою позицию скорректирует и все правительство. «Правительству Литвы надо было договариваться с Белоруссией перед тем, как планы строительства появились, — сказал Успасских газете ВЗГЛЯД. — Можно было самим участвовать в строительстве, договориться, чтобы она была подальше от Литвы, можно было бы получать электроэнергию гораздо дешевле, чем мы получаем теперь. Но недальновидность политиков, радикальное мышление, очень узкий взгляд привели к тому, к чему привели».

Литовцев отрезвили новые счета за электричество

Доклад экспертов ЕС переубедил Киркиласа, но среди ведущих политиков он пока одинок. Глава правительства Саулюс Сквернялис из отчета о стресс-тестах сделал прямо противоположный вывод, повторив, что АЭС опасна. Премьер даже мечтательно заявил, что станция, может, вообще никогда не войдет в строй, а даже если у Белоруссии что-то получится, то это окажется «бесполезно с экономической стороны».

Мажевич пояснил, что лозунги борьбы с Белорусской АЭС теряют в Литве популярность на фоне резкого роста расходов на электричество. «Цена на электроэнергию в странах Прибалтики только за последний квартал в среднем выросла на 15%. К зиме ожидается повышение еще как минимум на треть. Но понятно: если провести, так сказать, короткий шнур от белорусской АЭС до вильнюсского потребителя, она будет дешевле», — сказал он.

Эксперт напомнил, что в этом вопросе Вильнюс не поддержали не только в Брюсселе, но даже в соседней Латвии . Власти которой тоже не любят Россию, но все же не до такой степени, чтобы отказываться от дешевого электричества с Белорусской АЭС.

«Латвия неоднократно заявляла, что с ее точки зрения вопрос политизирован. В переводе с дипломатического языка на нормальный это означает то, что Латвия будет покупать электричество у Белоруссии, при этом Литва им как посредник не нужна», — пояснил Межевич. Латвия сама граничит с Белоруссией и поэтому может напрямую питаться энергией оттуда, не спрашивая у Литвы разрешения.