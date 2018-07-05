Лукашевич прокомментировал запрет на обучение на русском языке в Латвии

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал организацию отреагировать на запрет на обучение на русском языке в частых колледжах и вузах Латвии . Об этом сообщает РИА «Новости».

"Такие действия в очередной раз подчеркивают полное пренебрежение официальной Ригой интересами национальных меньшинств, являющихся неотъемлемой частью населения этого государства-участника ОБСЕ, а также своими международными обязательствами", — сказал Лукашевич.

По его словам, подобные меры также противоречат Рамочной конвенции Совета Европы о защите прав национальных меньшинств.