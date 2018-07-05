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Лукашевич прокомментировал запрет на обучение на русском языке в Латвии
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Лукашевич прокомментировал запрет на обучение на русском языке в Латвии 

Газета.Ru 5 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал организацию отреагировать на запрет на обучение на русском языке в частых колледжах и вузах Латвии. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Такие действия в очередной раз подчеркивают полное пренебрежение официальной Ригой интересами национальных меньшинств, являющихся неотъемлемой частью населения этого государства-участника ОБСЕ, а также своими международными обязательствами", — сказал Лукашевич.
По его словам, подобные меры также противоречат Рамочной конвенции Совета Европы о защите прав национальных меньшинств.
Ранее депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что запрет на обучение в частных учебных заведениях страны на русском языке является безумием.
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