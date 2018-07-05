Лукашевич прокомментировал задержание шеф-редактора Sputnik-Латвия

Шеф-редактор Sputnik-Латвия Валентинс Роженцовс сообщил в четверг РИА Новости, что был задержан накануне в Риге полицией безопасности и отпущен почти через 12 часов.