Лукашевич прокомментировал задержание шеф-редактора Sputnik-Латвия 

ВЕНА, 5 июл — РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил возмущение в связи с задержанием в Риге шеф-редактора Sputnik-Латвия Валентинса Роженцовса и призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ публично отреагировать на эту ситуацию.
Шеф-редактор Sputnik-Латвия Валентинс Роженцовс сообщил в четверг РИА Новости, что был задержан накануне в Риге полицией безопасности и отпущен почти через 12 часов.
"Возмущены задержанием в Риге шеф-редактора Sputnik-Латвия В. Роженцова. Призываем власти Латвии к соблюдению своих международных обязательств по защите свободы СМИ, а представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира — к публичной реакции на эту ситуацию", — заявил Лукашевич, его слова приводятся в Twitter постпредства.