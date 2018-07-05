Спортсмен из Троицка отправится на соревнования в Европу

Фото: база Лесная Спортсмен из городского округа Троицк Илья Безгин отправится на соревнования по лыжероллерам. Турнир пройдет в Латвии . Информация об этом стала известна 5 июля. — В период с 18 по 22 июля на территории Латвии пройдет 2-й этап Кубка мира по лыжероллерам. Честь городского округа будет отстаивать Илья Безгин. Сейчас он является абсолютным чемпионом в своей возрастной группе. В прошедшие выходные Илья Безгин выступил на состязаниях в Московской области . Сейчас атлет активно готовится к поездке. Турнир в Латвии для нас очень важен. Мы хотим посмотреть трассы и оценить, насколько подготовлен Илья Безгин к Кубку мира, — уточнили сотрудники Спортивно-оздоровительной базы «Лесная». Они добавили, что турнир пройдет в городе Мадона.