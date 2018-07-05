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Спортсмен из Троицка отправится на соревнования в Европу
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Спортсмен из Троицка отправится на соревнования в Европу 

Префектура ТиНАО города Москвы 5 июля 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: база Лесная
Спортсмен из городского округа Троицк Илья Безгин отправится на соревнования по лыжероллерам. Турнир пройдет в Латвии. Информация об этом стала известна 5 июля.
— В период с 18 по 22 июля на территории Латвии пройдет 2-й этап Кубка мира по лыжероллерам. Честь городского округа будет отстаивать Илья Безгин. Сейчас он является абсолютным чемпионом в своей возрастной группе. В прошедшие выходные Илья Безгин выступил на состязаниях в Московской области. Сейчас атлет активно готовится к поездке. Турнир в Латвии для нас очень важен. Мы хотим посмотреть трассы и оценить, насколько подготовлен Илья Безгин к Кубку мира, — уточнили сотрудники Спортивно-оздоровительной базы «Лесная».
Они добавили, что турнир пройдет в городе Мадона.
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