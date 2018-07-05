Папу римского Франциска в Литве сводят в музей оккупаций

5 июля в Литве обнародована программа визита папы римского Франциска в республику. Понтифик прибудет в Литву 22 сентября, в Вильнюсе одним из главных мероприятий программы визита будет посещение Музея оккупаций и борьбы за свободу, где папа римский сотворит молитву.

В Литве весь советский период признан на законодательном уровне оккупацией, которую приравняли к нацистской, и иная трактовка криминализована — можно получить срок до 2 лет лишения свободы. Музей рассказывает о жизни республики в СССР именно с этих позиций.

Пройдёт встреча понтифика с президентом Литвы Далей Грибаускайте, представителями органов власти и дипломатами. На Кафедральной площади в Вильнюсе состоится встреча с молодёжью Литвы.