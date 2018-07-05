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ЦЕРН предложил Эстонии начать переговоры о присоединении
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ЦЕРН предложил Эстонии начать переговоры о присоединении 

РИА Новости 5 июля 2018
ТАЛЛИН, 5 июл — РИА Новости. Совет Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) предложил Эстонии начать переговоры о присоединении, сообщила в четверг пресс-служба эстонского правительства.
В феврале нынешнего года правительство поддержало предложение премьер-министра Юри Ратаса ходатайствовать о присоединении Эстонии к ЦЕРН. Положительный ответ на первое обращение означает, что теперь правительство представит совету ЦЕРН официальное ходатайство, после чего начнется процесс подготовки к присоединению.
"Переговоры о присоединении — это длинный путь. Мы придем к подписанию договора не раньше, чем через год", — цитирует Ратаса пресс-служба правительства Эстонии.
По словам премьера, членство в ЦЕРН будет способствовать обновлению экономики Эстонии и создаст предпосылки для экономического роста.
"Для того, чтобы наши ученые, инженеры и предприниматели могли полностью участвовать в возможностях, предлагаемых ЦЕРН, мы должны стать полноправным членом этого научного учреждения", — сказал глава эстонского правительства.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 22 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. Крупнейшим проектом ЦЕРН считается большой адронный коллайдер. Эстонию с ЦЕРН связывает договор о сотрудничестве. Членство в ЦЕРН учтено в бюджетной стратегии Эстонии на 2018-2021 годы, с 2019 года на это предусмотрено выделять 1,43 миллиона евро в год.
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