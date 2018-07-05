ЦЕРН предложил Эстонии начать переговоры о присоединении

ТАЛЛИН , 5 июл — РИА Новости . Совет Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) предложил Эстонии начать переговоры о присоединении, сообщила в четверг пресс-служба эстонского правительства.

В феврале нынешнего года правительство поддержало предложение премьер-министра Юри Ратаса ходатайствовать о присоединении Эстонии к ЦЕРН. Положительный ответ на первое обращение означает, что теперь правительство представит совету ЦЕРН официальное ходатайство, после чего начнется процесс подготовки к присоединению.

"Переговоры о присоединении — это длинный путь. Мы придем к подписанию договора не раньше, чем через год", — цитирует Ратаса пресс-служба правительства Эстонии.

По словам премьера, членство в ЦЕРН будет способствовать обновлению экономики Эстонии и создаст предпосылки для экономического роста.

"Для того, чтобы наши ученые, инженеры и предприниматели могли полностью участвовать в возможностях, предлагаемых ЦЕРН, мы должны стать полноправным членом этого научного учреждения", — сказал глава эстонского правительства.