Литва стала членом Организации экономического сотрудничества и развития

Таким образом, Литва официально стала 36-м членом организации. Президент страны Даля Грибаускайте заявила, что вместе с ОЭСР будет искать решения для противостояния вызовам глобальной экономики.

При этом в финансовом обозрении организации говорится, что последние 10 лет экономический рост в Литве был выше, чем у многих её членов. При этом страна все ещё сохраняет социальное отчуждение, а для её развития требуется предпринять меры по борьбе с миграцией и старением населения.

В связи с этим генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа Тревиньо дал Вильнюсу свои рекомендации. «Следует сокращать налогообложение лиц, получающих низкие доходы, а также улучшать администрирование налогов. „Теневая“ экономика является проблемой во всех странах мира, однако в стареющем обществе и стране низкой продуктивности, каковой является Литва, вы должны серьёзно бороться с „теневой“ экономикой», — заявил он в ходе пресс-конференции.