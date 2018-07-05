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Литва стала членом Организации экономического сотрудничества и развития
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Литва стала членом Организации экономического сотрудничества и развития 

Парламентская газета 5 июля 2018
Фото: Парламентская газета
5 июля в правительстве Франции были приняты ратификационные грамоты о присоединении Литвы к конвенции Организации экономического сотрудничества и развития. Об этом сообщила администрация президента страны.
Таким образом, Литва официально стала 36-м членом организации. Президент страны Даля Грибаускайте заявила, что вместе с ОЭСР будет искать решения для противостояния вызовам глобальной экономики.
При этом в финансовом обозрении организации говорится, что последние 10 лет экономический рост в Литве был выше, чем у многих её членов. При этом страна все ещё сохраняет социальное отчуждение, а для её развития требуется предпринять меры по борьбе с миграцией и старением населения.
В связи с этим генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа Тревиньо дал Вильнюсу свои рекомендации. «Следует сокращать налогообложение лиц, получающих низкие доходы, а также улучшать администрирование налогов. „Теневая“ экономика является проблемой во всех странах мира, однако в стареющем обществе и стране низкой продуктивности, каковой является Литва, вы должны серьёзно бороться с „теневой“ экономикой», — заявил он в ходе пресс-конференции.
Генеральный секретарь ОЭСР обратил внимание и на низкие показатели производительности труда и ВВП Латвии. «Экспорт страны демонстрирует улучшение результатов, однако вы в основном экспортируете продукты с низкой добавочной стоимостью», — обратился он к властям страны.
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