Лукьянов: Реформа образования ухудшает перспективу государственности Латвии

Латвии Взгляд латвийских парламентариев на реформу среднего и высшего образования через «розовые очки» предвыборных обещаний обрекает ее авторов на очевидное политическое поражение. Такой вывод следует из интервью посла РФ Евгения Лукьянова популярной рижской газете «Сегодня».

"Если выносить размышления и прогнозы на уровень улицы, то можно согласиться с тем, что это — дискриминация и насильственная ассимиляция, а не интеграция", — отметил посол. Он убежден в том, что закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения отрицательно скажется на качестве образования, а также политической и экономической активности молодежи.

Если качество образования будет сохранено, допускает дипломат, то в ближайшем будущем в этом государстве появится достаточно заметная прослойка хорошо образованных молодых людей — почти 30% русскоязычного населения. «И тогда те опасения, которыми руководствовались власти при введении статуса негражданина, будут подвергнуты серьезной ревизии», — полагает посол.

По его словам, образованные, владеющие латышским, русским и английским языками выпускники школ спокойно поступят в вузы, где преподавание ведется на латышском языке, успешно их окончат и при этом не перестанут быть русскими. «Значит, они активнее включатся в политическую и экономическую жизнь страны», — уверен посол.

Конечно, может быть, они продолжат традицию, которая здесь сформирована: 20 тысяч в год покидает побережье Балтийского моря в поисках работы. Это, добавил он, зависит уже от правительства, от условий, им созданных или не созданных — инвестиционного климата и многого другого. А если они останутся? «Не получится ли так, что наиболее образованный слой в латвийском обществе будет нелатышским?» — задал гипотетический вопрос дипломат.

Анализируя перспективы образовательной реформы в Латвии, которая предусматривает ликвидацию преподавания на русском языке даже в школах национальных меньшинств, посол заявил о своей уверенности в том, что она провалится.

В связи с данной законодательной инициативой дипломат вспомнил фразу: «Нам не надо, чтобы вы знали латышский язык, нам надо, чтобы вы знали свое место». «Вот, в чем правда», — с сожалением констатировал дипломат. Такая реформа, прежде всего, ухудшает перспективу латвийской государственности. «Но, подчеркну жирным шрифтом: внутреннее законодательство — это дело Латвии», — резюмировал Лукьянов.