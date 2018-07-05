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Лукьянов: Реформа образования ухудшает перспективу государственности Латвии
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Лукьянов: Реформа образования ухудшает перспективу государственности Латвии 

Российская Газета 5 июля 2018
Фото: Российская Газета
Взгляд латвийских парламентариев на реформу среднего и высшего образования через «розовые очки» предвыборных обещаний обрекает ее авторов на очевидное политическое поражение. Такой вывод следует из интервью посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова популярной рижской газете «Сегодня».
"Если выносить размышления и прогнозы на уровень улицы, то можно согласиться с тем, что это — дискриминация и насильственная ассимиляция, а не интеграция", — отметил посол. Он убежден в том, что закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения отрицательно скажется на качестве образования, а также политической и экономической активности молодежи.
Если качество образования будет сохранено, допускает дипломат, то в ближайшем будущем в этом государстве появится достаточно заметная прослойка хорошо образованных молодых людей — почти 30% русскоязычного населения. «И тогда те опасения, которыми руководствовались власти при введении статуса негражданина, будут подвергнуты серьезной ревизии», — полагает посол.
По его словам, образованные, владеющие латышским, русским и английским языками выпускники школ спокойно поступят в вузы, где преподавание ведется на латышском языке, успешно их окончат и при этом не перестанут быть русскими. «Значит, они активнее включатся в политическую и экономическую жизнь страны», — уверен посол.
Конечно, может быть, они продолжат традицию, которая здесь сформирована: 20 тысяч в год покидает побережье Балтийского моря в поисках работы. Это, добавил он, зависит уже от правительства, от условий, им созданных или не созданных — инвестиционного климата и многого другого. А если они останутся? «Не получится ли так, что наиболее образованный слой в латвийском обществе будет нелатышским?» — задал гипотетический вопрос дипломат.
Анализируя перспективы образовательной реформы в Латвии, которая предусматривает ликвидацию преподавания на русском языке даже в школах национальных меньшинств, посол заявил о своей уверенности в том, что она провалится.
В связи с данной законодательной инициативой дипломат вспомнил фразу: «Нам не надо, чтобы вы знали латышский язык, нам надо, чтобы вы знали свое место». «Вот, в чем правда», — с сожалением констатировал дипломат. Такая реформа, прежде всего, ухудшает перспективу латвийской государственности. «Но, подчеркну жирным шрифтом: внутреннее законодательство — это дело Латвии», — резюмировал Лукьянов.
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