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Ленобласть намерена продолжить сотрудничество с Эстонией
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Ленобласть намерена продолжить сотрудничество с Эстонией 

РИА «ФедералПресс» 5 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает пресс-секретарьвице-губернатора по внутренней политике, в Санкт-Петербурге прошла встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и Генерального консула Эстонской Республики Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм. В ходе нее представители двух граничащих друг с другом регионов приняли решение продолжать международное сотрудничество. «В силу приграничного положения Ленинградская область активно сотрудничает с эстонскими партнерами. На муниципальном уровне действуют 15 соглашений о сотрудничестве, которым уже не один год, и они продолжают активно развиваться. И сегодня главная задача приграничного сотрудничества — создание современного моста между Ивангородом и Нарвой», — подчеркнул Александр Дрозденко. Губернатор и Генконсул заинтересованы в совместной работе по вопросам культуры, образования и возможности молодежного обмена. Так, во время тесного сотрудничества двух стран совместными усилиями были восстановлены исторические и культурные объекты Ивангородской крепости и Нарвского замка. Обе стороны выразили желание продолжать экономическое партнерство. Отмечается, что в прошлом году торговый оборот между Ленобластью и Эстонией составил примерно 280 млн долларов. Кроме того, по словам губернатора, в текущем году кингисеппский завод планирует начать производство аммиака, который будут транспортировать по трубопроводу через эстонский порт Силламмяэ. Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Ленобласти.
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