Литва стала официальным 36-м членом ОЭСР

"Литва завершила процесс, длящийся три года, и официально стала 36-м членом Организации экономического сотрудничества и развития. В четверг утром правительство Франции депонировало ратификационные грамоты о присоединении Литвы к конвенции ОЭСР", — говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, Литва рада международной оценке своей страны. Отмечается, что в четверг в Вильнюсе с визитом находится генеральный секретарь ОЭСР Анхел Гурриа, который положительно оценил уже реализованные и запланированные структурные реформы Литвы.

"Реформы — это реальный прогресс Литвы", — отметил Гурриа.

В четверг президент Литвы вручила Гурриа государственную награду за поддержку на пути к членству в этой организации.