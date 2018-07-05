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Литва стала официальным 36-м членом ОЭСР
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Литва стала официальным 36-м членом ОЭСР 

Прайм 5 июля 2018
ВИЛЬНЮС, 5 июл — ПРАЙМ. Литва в четверг стала официальным членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает пресс-служба правительства балтийской республики.
"Литва завершила процесс, длящийся три года, и официально стала 36-м членом Организации экономического сотрудничества и развития. В четверг утром правительство Франции депонировало ратификационные грамоты о присоединении Литвы к конвенции ОЭСР", — говорится в сообщении.
По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, Литва рада международной оценке своей страны. Отмечается, что в четверг в Вильнюсе с визитом находится генеральный секретарь ОЭСР Анхел Гурриа, который положительно оценил уже реализованные и запланированные структурные реформы Литвы.
"Реформы — это реальный прогресс Литвы", — отметил Гурриа.
В четверг президент Литвы вручила Гурриа государственную награду за поддержку на пути к членству в этой организации.
Президент Литвы Даля Грибаускайте в мае подписала в Париже договор о присоединении республики к конвенции об Организации экономического сотрудничества и развития. Предыдущее расширение ОЭСР произошло в 2016 году, когда в состав организации приняли Латвию, до этого — в 2010 году, тогда в ОЭСР вступили Эстония, Израиль, Словения и Чили.
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