Литва стала официальным 36-м членом ОЭСР 

ВИЛЬНЮС, 5 июл — ПРАЙМ. Литва в четверг стала официальным членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает пресс-служба правительства балтийской республики.
"Литва завершила процесс, длящийся три года, и официально стала 36-м членом Организации экономического сотрудничества и развития. В четверг утром правительство Франции депонировало ратификационные грамоты о присоединении Литвы к конвенции ОЭСР", — говорится в сообщении.
По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, Литва рада международной оценке своей страны. Отмечается, что в четверг в Вильнюсе с визитом находится генеральный секретарь ОЭСР Анхел Гурриа, который положительно оценил уже реализованные и запланированные структурные реформы Литвы.
"Реформы — это реальный прогресс Литвы", — отметил Гурриа.
В четверг президент Литвы вручила Гурриа государственную награду за поддержку на пути к членству в этой организации.
Президент Литвы Даля Грибаускайте в мае подписала в Париже договор о присоединении республики к конвенции об Организации экономического сотрудничества и развития. Предыдущее расширение ОЭСР произошло в 2016 году, когда в состав организации приняли Латвию, до этого — в 2010 году, тогда в ОЭСР вступили Эстония, Израиль, Словения и Чили.