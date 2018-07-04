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Российская активистка сбежала в Эстонию и пожалела
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Активистка Чирикова разочаровалась в жизни в Эстонии 

Деловая газета «Взгляд» 10 часов назад
Фото: Соцсети
Переехавшая из России с семьей в Эстонию активистка Евгения Чирикова написала письмо президенту прибалтийской страны, в котором пожаловалась на невозможность интеграции русскоязычных в жизнь в этом государстве.
Чирикова заявила, что живет в Эстонии с мужем и двумя детьми три года. Однако за это время поняла, что в стране есть два «обособленных мира — русский и эстонский».
«Я думаю, вы понимаете, как опасна для маленького государства ситуация, когда в нем существует два разных мира. Особенно это опасно, когда наша маленькая страна соседствует с весьма большим и агрессивным соседом, который очень эффективно умеет играть на противоречиях», — говорится в письме, опубликованном в Facebook радиостанции «Эхо Москвы».
По ее словам, если Таллин не будет интегрировать русскоязычную молодежь в эстонское общество, «это с успехом сделает соседнее государство, и это вряд ли пойдет на пользу Эстонии и Европе».
Чирикова утверждает, что проблема не в русских, которые не хотят учить эстонский язык, а в невозможности это сделать: бесплатных курсов мало, репетиторы дорогие, а в школах слишком мало внимания уделяется вопросам интеграции. По ее словам, из-за этого ее детям постоянно приходится сталкиваться со стрессовыми ситуациями.
«По-моему, от решения этой задачи эстонское государство устранилось, оно перевесило ее на родителей», — заявила она.
В комментариях женщину в основном осудили. Пользователь Виктор Гудь назвал письмо «плачем русского либерала»: «Вы неправильную страну построили, перестройте под меня». Другие отмечают, что в других странах тоже никто специально не занимается интеграцией русских, которые сами вливаются в школы и общество и начинают говорить на местном языке.
Чирикова — лидер движения «Экологическая оборона Московской области» («Экооборона») и «Движения в защиту Химкинского леса». В 2011 году была отмечена наградой госдепа США «За храбрость», в 2012 году баллотировалась в мэры Химок. С 2015 года живет вместе со своей семьей в Эстонии.
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