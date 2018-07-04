В Эстонии оценили стоимость границы с Россией

В Эстонии оценили стоимость обустройства границы с Россией

RT на русском: последние новости

Президент Латвии утвердил запрет на обучение в частных вузах и колледжах на русском языке

Правительство одобрило поправки в соглашение с Латвией о приграничных поездках

Правительство Латвии выделит более €800 тысяч для организации визита Папы Римского