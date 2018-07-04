В Эстонии оценили стоимость границы с Россией

По данным Министерства внутренних дел Эстонии, обустройство государственной границы между Эстонией и Россией в течение 11 лет обойдется ориентировочно в €250,3 млн Об этом пишет Virumaa Teataja.
К этим тратам добавится технический надзор и расходы на содержание границы до 2026 года — дополнительные €70 млн МВД Эстонии предлагает правительству страны одобрить финансирование строительства и содержания границы в полном объёме и считать её строительство стратегической инвестиционной необходимостью, а также рассматривать её как приоритет на бюджетный период ЕС на 2021-2028 годы.
Ранее в отчёте комитета по иностранным делам Европарламента сообщалось о необходимости отражать «российское внедрение» в страны Восточной Европы.