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В Эстонии оценили стоимость границы с Россией
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В Эстонии оценили стоимость обустройства границы с Россией 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
По данным Министерства внутренних дел Эстонии, обустройство государственной границы между Эстонией и Россией в течение 11 лет обойдется ориентировочно в €250,3 млн  Об этом пишет Virumaa Teataja.
К этим тратам добавится технический надзор и расходы на содержание границы до 2026 года — дополнительные €70 млн  МВД Эстонии предлагает правительству страны одобрить финансирование строительства и содержания границы в полном объёме и считать её строительство стратегической инвестиционной необходимостью, а также рассматривать её как приоритет на бюджетный период ЕС на 2021-2028 годы.
Ранее в отчёте комитета по иностранным делам Европарламента сообщалось о необходимости отражать «российское внедрение» в страны Восточной Европы.
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