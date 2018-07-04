В Калининграде встретили международную гуманитарную экспедицию «Паруса духа»

КАЛИНИНГРАД , 4 июля. / ТАСС /. Международная гуманитарная экспедиция «Паруса духа» прибыла в среду в Калининград. На борту океанского катамарана в числе участников находятся люди с ограниченными возможностями здоровья из регионов России и зарубежных стран, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства социальной политики Калининградской области

Франции, Латвии, "Членов отважной интернациональной команды — представителей Швеции Нидерландов и России — встретили по доброй морской традиции «жареным поросенком», — рассказала представитель министерства Алена Михайлова , заметив, что «это был сладкий торт в виде домашнего животного». И торт оказался как нельзя кстати: капитан катамарана Улдис Межулис из Рижского яхт-клуба сегодня отмечает день рождения.

Калининград — финальная точка гуманитарной экспедиции «Паруса духа», проекта, миссия которого состоит в формировании позитивной модели взаимодействия людей с ограниченными возможностями здоровья и общества, создание международных инклюзивных сообществ, отметил автор проекта, руководитель автономной некоммерческой организации «Белая трость», житель Екатеринбурга Олег Колпащиков.

С 2011 года инклюзивные команды, включающие людей с ограниченными возможностями здоровья, путешествовали по 14 маршрутам. Нынешний, 15-й, стартовал 1 июня в Риге , за минувший месяц океанский катамаран и его команда посетили различные порты Латвии, Финляндии , Швеции, Литвы

Международный инклюзивный парусный фестиваль «Паруса духа» в Калининграде откроет парусная экспедиция по водным путям области, состоится многодневный гребной поход на морских шестивесельных шлюпках с участием детей с инвалидностью, другие состязания на реке Преголя и в Калининградском морском канале. В Музее Мирового океана участники проекта и гости проведут «круглый стол» на тему «Инклюзивные социальные проекты: спорт, культура, туризм, образование».