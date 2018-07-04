Ещё
В Калининграде встретили международную гуманитарную экспедицию «Паруса духа»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде встретили международную гуманитарную экспедицию «Паруса духа» 

ТАСС 4 июля 2018
КАЛИНИНГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Международная гуманитарная экспедиция «Паруса духа» прибыла в среду в Калининград. На борту океанского катамарана в числе участников находятся люди с ограниченными возможностями здоровья из регионов России и зарубежных стран, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства социальной политики Калининградской области.
"Членов отважной интернациональной команды — представителей Швеции, Франции, Латвии, Нидерландов и России — встретили по доброй морской традиции «жареным поросенком», — рассказала представитель министерства Алена Михайлова, заметив, что «это был сладкий торт в виде домашнего животного». И торт оказался как нельзя кстати: капитан катамарана Улдис Межулис из Рижского яхт-клуба сегодня отмечает день рождения.
Калининград — финальная точка гуманитарной экспедиции «Паруса духа», проекта, миссия которого состоит в формировании позитивной модели взаимодействия людей с ограниченными возможностями здоровья и общества, создание международных инклюзивных сообществ, отметил автор проекта, руководитель автономной некоммерческой организации «Белая трость», житель Екатеринбурга Олег Колпащиков.
С 2011 года инклюзивные команды, включающие людей с ограниченными возможностями здоровья, путешествовали по 14 маршрутам. Нынешний, 15-й, стартовал 1 июня в Риге, за минувший месяц океанский катамаран и его команда посетили различные порты Латвии, Финляндии, Швеции, Литвы.
Международный инклюзивный парусный фестиваль «Паруса духа» в Калининграде откроет парусная экспедиция по водным путям области, состоится многодневный гребной поход на морских шестивесельных шлюпках с участием детей с инвалидностью, другие состязания на реке Преголя и в Калининградском морском канале. В Музее Мирового океана участники проекта и гости проведут «круглый стол» на тему «Инклюзивные социальные проекты: спорт, культура, туризм, образование».
Проект «Паруса духа» осуществляется при поддержке российской госкорпорации «Росатом».
ТАСС: последние новости
МИД: сотрудничество РФ и Европы в военно-мемориальной сфере должно быть вне политики Премьеры Китая и Сербии договорились развивать сотрудничество между странами Посольство РФ напомнило о принципе взаимности при открытии школ в Латвии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой5
Первые дети выведены из тайской пещеры68
На Украину надвигается катастрофа354
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение