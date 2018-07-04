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В Литве объявили режим ЧС из-за засухи
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В Литве объявили режим ЧС из-за засухи 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 4 июл — РИА Новости. Правительство Литвы объявило о чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи со стихийной засухой, наносящей ущерб фермерскому хозяйству, сообщает в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства.
"Правительство приняло решение объявить о чрезвычайной ситуации национального масштаба из-за стихийной засухи", — говорится в сообщении.
Ранее специальная правительственная комиссия внесла предложение объявить ЧС национального масштаба из-за последствий засухи. С мая в Литве стояла жаркая и засушливая погода, в связи с которой урожайность значительно сократилась.
"Предлагаем фиксировать ситуацию, чтобы любой фермер, столкнувшийся с нехваткой урожая, мог бы избежать санкций от Еврокомиссии и министерства сельского хозяйства из-за невыполненных обязательств, связанных с выплатами поддержки ЕС, и чтобы каждый фермер мог бы апеллировать на обстоятельства force majeure по отношению к закупщикам не только в Литве, но и за рубежом", — сказал на заседании кабинета министров глава Минсельхоза Гедрюс Супрлис.
По его словам, на основании данных за 2006 год можно прогнозировать, что убытки от летних посевов в стране могут достигать от 15 до 50%.
Он отметил также, что Гидрометеорологическая служба Литвы зафиксировала стихийную засуху в 15 самоуправлениях, еще в десяти муниципальных районах фиксируется период засухи, 16 самоуправлений самостоятельно объявили ЧС.
Ранее глава Минсельхоза заявил, что из-за засухи фермеры лишились трети урожая, больше всего пострадавших фермеров на юге страны. В настоящий момент стихийная засуха фиксируется в четырех самоуправлениях республики.
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