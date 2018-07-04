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В Латвии список «Нового Единства» на выборы в сейм возглавил глава МИД
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В Латвии список «Нового Единства» на выборы в сейм возглавил глава МИД 

Парламентская газета 4 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич возглавит на парламентских выборах список партии «Новое Единство» в Риге.
Местная элита пытается поднять рейтинг входящей в правящую коалицию партии «Единство», катастрофически потерявшей авторитет и пост премьер-министра из-за скандалов и интриг её бывшего лидера Солвиты Аболтини. «Единство» объединилось с несколькими региональными партиями — «Кулдигскому краю», «Валмиере и Видземе», «Городу Тукумсу и краю», Екабпилссой региональной партией и Латгальской партией — и стало называться «Новым Единством». Однако это не помогло. Как сообщала «Парламентская газета», рейтинг политической организации, балансировавший около 5 процентов, упал ещё сильнее, и теперь за неё готовы проголосовать лишь 2,7 процента избирателей.
Для поднятия рейтинга «Нового Единства» региональные списки возглавляют председатель «Единства», министр экономики Арвил Ашераденс, министр благосостояния Янис Рейрс, депутаты сейма Инесе Либиня-Эгнере и Алдис Адамович.
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