В Латвии список «Нового Единства» на выборы в сейм возглавил глава МИД

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич возглавит на парламентских выборах список партии «Новое Единство» в Риге.

Местная элита пытается поднять рейтинг входящей в правящую коалицию партии «Единство», катастрофически потерявшей авторитет и пост премьер-министра из-за скандалов и интриг её бывшего лидера Солвиты Аболтини. «Единство» объединилось с несколькими региональными партиями — «Кулдигскому краю», «Валмиере и Видземе», «Городу Тукумсу и краю», Екабпилссой региональной партией и Латгальской партией — и стало называться «Новым Единством». Однако это не помогло. Как сообщала «Парламентская газета», рейтинг политической организации, балансировавший около 5 процентов, упал ещё сильнее, и теперь за неё готовы проголосовать лишь 2,7 процента избирателей.