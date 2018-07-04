Александр Гапоненко: В застенках не сломлен, но «к смерти морально готов»

Строчки из писем правозащитника, которые приводит новостной портал Baltnews, созвучны с памятным «Репортажем с петлей на шее», в котором чешский антифашист Юлиус Фучик, замученный в застенках гестапо, 75 лет назад предостерегал от любого проявления коричневой чумы национал-шовинизма и беззакония.

По словам Гапоненко, перед судом, который в конце июня продлил еще на два месяца его пребывание в Рижском централе, к нему в камеру приходил следователь в сопровождении, как он пишет, «черного человека» (судя по всему, речь идет о представителе спецслужб), который предложил активисту Штаба защиты русских школ в обмен на свободу написать донос на своих соратников.

"Долго говорили о смерти, — пишет Гапоненко . — Учитывая мой преклонный возраст и плохое состояние здоровья, «черный человек» знал, о чем говорил. Я отказался продать ему душу, сказав, что ее бессмертие для меня дороже, чем свобода и даже чем сама жизнь… К смерти морально я готов, если она послужит делу спасения русского этноса в духовном плане. До конца дней моих, что отпустил мне господь Бог, буду стараться вносить вклад в сохранение русской духовности".

Как уже сообщала «РГ», активист Защиты Русских школ был арестован 21 апреля 2018 по подозрению в антигосударственной деятельности и разжигании межнациональной розни. На суде, рассматривающем изменение меры пресечения, к этим двум уголовным статьям, неожиданно для адвоката и ее подзащитного, прибавилась еще одна статья — «Помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии », принятая в этой редакции два года назад.

Интересно, что факты или доказательства вины, подтверждающие оказание непонятной «помощи», при этом предоставлены не были. Следователь Полиции безопасности обещал это сделать позже. Это обстоятельство, несомненно, является грубейшим нарушением принципа равноправия сторон, о чем профессор сообщил в своей жалобе в ЕСПЧ

"Чем же я опаснее реальных бандитов и разбойников для нынешней правящей элиты? — спрашивает он в письме из Рижского централа. — Тем, что пишу, что у русских есть право говорить на родном языке и учить на нем своих детей? Тем, что возмущаюсь ограничениями для русской культуры? Не молчу о краже гражданства у почти 900 тысяч русских жителей Латвии? Все это по международному праву есть элементы преступления против человечности. По этому поводу я уже обращался с жалобой в Международный уголовный суд. Суд молчит".

Доктор экономики, публицист и узник совести никого не убивал и не грабил. Он не проводил несанкционированных митингов и не призывал к насильственному свержению власти. Вся вина общественного деятеля, члена Нью-Йоркской академии наук , заключается в его критическом отношении к правящим властям. Но, как оказалось, в современной Латвии на любого человека, выступающего в защиту прав русскоязычного населения, правящая элита может заранее найти подходящую статью в Уголовном законе.

А как еще можно оценить публичные высказывания первых лиц государства — президента, премьер-министра и главы МВД — в адрес арестованного службами безопасности Гапоненко? Авторитетный латвийский журналист и правозащитник Алла Березовская полагает, что это «является прямым нарушением специальной Европейской директивы презумпции невиновности, обязывающей должностных лиц, особенно высокого ранга, воздерживаться до суда от высказываний, которые могут повлиять на мнение общества о виновности человека».

Как заверила адвокат местные СМИ Имма Янсоне, ее подзащитный, тем не менее, «духом не пал». Он готовится продолжать борьбу. Сильной моральной поддержкой для узника, по его словам, стали короткие встречи с единомышленниками, которые приходили на судебные заседания и успевали сказать ему несколько теплых слов, таких важных для него. Ученый понял, что его не забыли, на воле под руководством партии «Русского союза Латвии» идет серьезная борьба за его освобождение и никто не собирается сдаваться, вспоминая заветы чешского патриота: «Люди, будьте бдительны!»

За месяцы, проведенные в тюрьме, несмотря на политический террор, Александр Гапоненко продолжает работу над монографией и даже начал писать художественную повесть о героизме русских воинов, отразивших нашествие турецко-татарского войска. Свою работу он называет «маленьким вкладом в сохранение Русского мира, в том числе, тех его представителей, кто не защищен, как и он, от репрессий».