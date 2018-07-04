В Латвии вступил в силу антироссийский закон о языке

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В Латвии запретили преподавание на русском языке в частных вузах 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: Sputnik / Сергей Мелконов
Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил поправки к закону о высших учебных заведениях, которые запрещают преподавание на русском языке в частных вузах, сообщается в официальном издании Latvijas Vestnesis.
Сейм принял поправки 21 июня. При этом оппозиционная фракция "Согласие", руководители ряда вузов и негосударственные организации просили президента не утверждать их.
При подготовке законопроекта к рассмотрению в окончательном чтении в него включили предложения министра образования и науки Карлиса Шадурскиса. После 1 января 2019 года прием студентов на программы с русским языком обучения будет запрещен.
Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается преподавать, когда это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

Язык обучения в вузах

Примерно треть студентов частных вузов учились в прошлом году на русском языке. В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, родной для 40 процентов населения, имеет статус иностранного.
Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии преподавание на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях — для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.

Реформа образования в Латвии

В апреле Вейонис провозгласил поправки, предусматривающие перевод обучения во всех средних школах на латышский язык к 1 сентября 2021 года.
В республике продолжаются акции протеста русскоязычного населения против реформы. Последний митинг был приурочен к Международному дню защиты детей в начале июня.
МИД России неоднократно привлекал внимание правозащитных структур ООН, ЕС, ОБСЕ, Совета Европы к дискриминационной политике властей Латвии в языковой сфере.
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