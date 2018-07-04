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Правительство Латвии выделит более €800 тысяч для организации визита Папы Римского
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Правительство Латвии выделит более €800 тысяч для организации визита Папы Римского 

RT на русском 4 июля 2018
Правительство Латвии выделит €806 тыс. для того, чтобы организовать визит Папы Римского Франциска в страну. Об этом сообщает пресс-служба латвийского кабмина.
Как отмечает РИА Новости, большая часть указанной суммы будет потрачена на реконструкцию Аглонской базилики, аренду мусорных контейнеров и общественных туалетов.
Оставшаяся часть выделенных денег будет направлена в Министерство обороны и Министерство внутренних дел страны, которые будут обеспечивать в том числе безопасность и организацию дорожного движения во время визита понтифика в страну.
Также сообщается, что латвийская сторона намерена организовать телевизионные трансляции события, дополнительные рейсы некоторых видов общественного транспорта, а также координировать работу сотрудников экстренных служб.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон 26 июня посетил Ватикан и встретился с Папой Римским.
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